Más de 50 pacientes atendidos en Santiago de Cuba por episodio vinculado a ingestión de alimentos

Aunque ninguno de los pacientes se encuentra en estado grave ni crítico, ante la incidencia de los síntomas, fueron remitidos a instituciones hospitalarias dos gestantes, tres menores de edad no lactantes y 13 adultos

En la tarde de este lunes el policlínico José Martí Pérez, del centro urbano homónimo, asistió a 52 pacientes que presentaban un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas y sensación de calambres en boca y manos, algunos de ellos con deshidratación ligera y moderada, a causa de los vómitos y deposiciones.

Aunque ninguno de los pacientes atendidos se encuentra en estado grave ni crítico, ante la incidencia de los síntomas, fueron remitidos a instituciones hospitalarias dos gestantes, tres menores de edad no lactantes y 13 adultos, con el propósito de asegurar un seguimiento más profundos.

De forma preliminar, se asocia el cuadro clínico descrito a la ingestión de alimentos, siendo identificado ya su posible origen, por lo cual se trabaja en el laboratorio correspondiente para ultimar detalles de la causa.

Una vez conocido el incidente, las autoridades del Partido, el Gobierno y Salud en Santiago de Cuba se presentaron en el lugar, y mantienen estrecha comunicación con los especialistas, en aras de tomar las medidas pertinentes e informar oportunamente a la población.

(Información de la Dirección Provincial de Salud de Santiago de Cuba)