Copa Mundial de Fútbol: Argentina vence a Inglaterra y retará a España en la final

Ahora, el elenco albiceleste alcanza la final de una Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva y enfrentará a una Roja crecida que dignamente derrotó a Francia

Argentina avanza a su segunda final consecutiva.

Lionel “El Maestro” Messi sirvió certero y Lautaro “Toro” Martínez entró como un rayo por la izquierda, superó a los defensores ingleses, cabeceó el 2-1 a los 90+2 y metió a Argentina en la final del Mundial de 2026.

Se escuchó desde las gradas cargadas de una hinchada argentina eufórica un “Gracias Maradona” como si el “Dioz” estuviera desde el cielo guiando a la “Albiceleste”… Quizás, lo estaba haciendo, y para reivindicar la historia, los jugadores sacaron un cartel que colocaron en el medio de la cancha con la afirmación: “Las Malvinas zona argentinas”.

Fue un partidazo de semifinal en el estadio de Atlanta en el cual los dos planteles impusieron disciplina y contención en el medio campo con los zagueros cerrando muy bien las líneas de sus respectivas áreas para darles respaldo a sus arqueros. Un juego de lujo.

Así se fueron al descanso; al reanudarse el partido las acciones se mantuvieron parejas hasta que en el minuto 55 Declan Rice interceptó un pase, filtró el balón a Anthony Gordon que bajaba por la derecha y pateó brillante centro que Anthony Gordon convirtió con la derecha el gol que puso delante a los “Tres Leones” 1-0.

Fue golpe duro, demasiado duro, la hinchada se lo sintió y el desánimo abatió a no pocos, excepto al elenco celeste y blanco en la cancha que multiplicó su sed de gol y victoria, del empate necesario, y desató una ofensiva que solo un excepcional Pickford pudo contener defendiendo como el león que es el arco inglés.

Una y otra vez los argentinos arremetieron contra el área anglosajona hasta que en el minuto 82 Enzo González, una vez más vestido de héroe en este mundial, cañoneo desde fuera del área para un gol espectacular que igualó las acciones 1-1.

Llegaron los 90 minutos reglamentarios; el árbitro marroquí Ismail Elfath otorgó nueve más para el descuento; el DT Lionel Scaloni hizo tres cambios y uno de los que ingresó fue el “Toro” Martínez, hubo más ímpetu en la ofensiva gaucha.

A los dos del descuento, Messi desde la derecha volvió a servir preciso y el “Toro” entró como un bólido al área, no hubo defensor inglés que lo detuviera y cabeceó de excelencia el gol de la victoria. Se escuchó un grito estremecedor en Buenos Aires y toda Argentina.

Al elenco albiceleste solo tenía que aguantar los minutos que restaban para el pitazo final; los ingleses del DT Tomas Tuchel intentaron un par de amenazas más pero en vano los defensores cerraron el candado hasta que Elfath tocó el pitazo final.

Ahora, Argentina alcanza la final de una Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva y enfrentará a una España crecida que dignamente derrotó a Francia que venía siendo el mejor equipo de esta cita mundialista.

El equipo argentino jugó con mucha pasión, y también por Malvinas, por el Diego y por la segunda de Leo.