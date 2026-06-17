Medidas de Trump contra Cuba en su segundo mandato: El cerco total que castiga al pueblo cubano

Esta lista muestra el acoso, la agresividad y el régimen permanente de amenazas a los que el gobierno de Estados Unidos somete a nuestro país. No se trata de hechos aislados, sino de una política sostenida de presión económica, financiera, migratoria, diplomática, tecnológica y extraterritorial contra Cuba, dirigida a castigar al pueblo cubano, asfixiar su economía y perseguir a terceros países, empresas y personas que mantengan vínculos legítimos con la Isla.

Las medidas son:

1. Reincorporación de Cuba a la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, lo que agrava los efectos del bloqueo, sobre todo en el ámbito financiero, incrementa el Riesgo País y desincentiva el turismo europeo y asiático. (20 de enero de 2025)

2. Reactivación del Memorándum Presidencial No. 5 de Donald Trump de 2017, que afirma abiertamente los objetivos de cambio de régimen, restringir el turismo, apoyar la subversión y aplicar el bloqueo a través de la Ley Helms-Burton. (20 de enero de 2025)

3. Terminación del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses y de la aplicación CBP One, usada para solicitar ingreso por ocho puertos de entrada a Estados Unidos. (20 de enero de 2025)

4. Reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite presentar demandas en tribunales de Estados Unidos contra entidades que inviertan en propiedades nacionalizadas en Cuba al triunfo de la Revolución, incluyendo las que pertenecieron a ciudadanos cubanos posteriormente naturalizados estadounidenses. (31 de enero de 2025)

5. Restablecimiento de la lista de entidades cubanas restringidas, con las que entidades y personas en Estados Unidos tienen prohibido realizar cualquier transacción. La medida tiene, además, alcance extraterritorial. (6 de febrero de 2025)

6. Inclusión de la empresa cubana de remesas Orbit S.A. en la lista de entidades cubanas restringidas, razón por la cual Western Union decidió suspender sus actividades con Cuba. (6 de febrero de 2025)

7. Suspensión del otorgamiento de visas a cubanos para intercambios culturales, deportivos, académicos, científicos, entre otros. (21 de febrero de 2025)

8. Restricción de visas de entrada a Estados Unidos a ciudadanos cubanos y extranjeros, y a sus familiares, vinculados a los programas de cooperación internacional de Cuba, en particular los de salud, pero también en otras esferas. (25 de febrero de 2025)

9. Inclusión de Cuba en la Lista de Países que no mantienen medidas antiterroristas efectivas en sus puertos. La medida autoriza al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a imponer requisitos para la entrada a Estados Unidos de embarcaciones provenientes de territorio cubano, debido a la consideración de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. (21 de marzo de 2025)

10. Prohibición de entrada al repositorio de datos de acceso controlado y datos asociados de los Institutos Nacionales de Salud —NIH— de Estados Unidos a instituciones ubicadas en Cuba u otros “países de interés”. (2 de abril de 2025)

11. Suspensión de las conversaciones migratorias correspondientes a abril de 2025. (17 de abril de 2025)

12. Imposición de un régimen de notificaciones a la Embajada de Cuba en Washington, previo a cualquier intercambio o visita a representantes de gobiernos locales, estaduales, instituciones educacionales y centros de investigación, incluyendo instalaciones agrícolas y laboratorios nacionales. (18 de abril de 2025)

13. Suspensión de los pagos y exigencia de apertura de cuentas en el exterior a anfitriones cubanos por parte de la plataforma de alojamientos Airbnb. (5 de mayo de 2025)

14. Prohibición de entrada a Estados Unidos de una fiscal y tres jueces del Tribunal Provincial de La Habana y sus familiares, por parte del Departamento de Estado, por su supuesta implicación en el proceso judicial de un participante del 11 de julio. (21 de mayo de 2025)

15. Restricción de visas para la entrada a Estados Unidos a funcionarios de gobiernos centroamericanos y sus familiares que tengan vínculo con los programas de cooperación médica cubana. (3 de junio de 2025)

16. Suspensión, mediante proclama presidencial, de la entrada a Estados Unidos de inmigrantes y no inmigrantes cubanos en las categorías de visa B-1 —negocios—, B-2 —turismo—, B-1/B-2 —turismo o negocio—, F —estudiantes/académicos—, M —estudiantes/académicos— y J —doctores/visita de intercambio—. (4 de junio de 2025)

17. Denegación de visados a los 16 integrantes del equipo femenino de voleibol de Cuba, incluyendo atletas y entrenadores, que participarían en el Final Four NORCECA con sede en Puerto Rico. (26 de junio de 2025)

18. Reemisión y enmiendas al Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5 sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba, que ratifican la política de máxima presión y amplían restricciones comerciales. (30 de junio de 2025)

19. Inclusión en la Lista de Entidades Restringidas y en la Lista de Alojamientos Prohibidos de Cuba de ocho nuevos hoteles entre ambos listados. (11 de julio de 2025)

20. Restricción de visas al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al ministro de las FAR Álvaro López Miera, al ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas y a sus familiares. (11 de julio de 2025)

21. Negación de visas a los siete miembros del colectivo técnico del equipo de béisbol del municipio pinareño de La Palma, lo que impidió su viaje al torneo clasificatorio de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Softbol, rama femenina, categoría 9-10 años. (13 de julio de 2025)

22. Revocación de visas, por el Departamento de Estado, a funcionarios del gobierno brasileño, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud —OPS— y sus familiares, por participar en el programa de colaboración médica cubano “Más Médicos”. La medida menciona a Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, quienes trabajaron en el Ministerio de Salud de Brasil durante el programa. (13 de agosto de 2025)

23. Restricción de visados, por el Departamento de Estado, a funcionarios de gobiernos africanos, cubanos y granadinos, y a sus familiares, por su participación en los programas de misiones médicas de Cuba. (13 de agosto de 2025)

24. Extensión por un año más de la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, mediante la firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un memorando dirigido a los secretarios de Estado y del Tesoro. (8 de septiembre de 2025)

25. Denegación de visas, por el Departamento de Estado, a representantes de la delegación cubana al 62 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud —OPS—, celebrado en Washington D.C., y negación de un permiso de traslado a la jefa de la delegación, quien se encontraba en Nueva York. (29 de septiembre de 2025)

26. Autorización, mediante orden ejecutiva, a la imposición de aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente. La medida parte de la consideración de Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y de la declaración de una emergencia nacional respecto a esa supuesta amenaza. (29 de enero de 2026)

27. Negación de visas, por parte del gobierno de Estados Unidos, a ocho miembros de la delegación cubana al VI Clásico Mundial de Béisbol. (25 de febrero de 2026)

28. Suspensión, por el BIS, de la disponibilidad de la Excepción de Licencia Apoyo al Pueblo Cubano —SCP— bajo 740.21(b)(1), para cualquier exportación, reexportación o transferencia que involucre a un banco de propiedad cubana. La suspensión aplica también al gas y otros productos derivados del petróleo. (4 de marzo de 2026)

29. La Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— del Departamento del Tesoro excluyó a Cuba de la Licencia General 134A relacionada con Rusia, que “autoriza la entrega y venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en buques a partir del 12 de marzo de 2026”. (19 de marzo de 2026)

30. El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses contra Cuba. La medida tributa al objetivo de aplicar las llamadas “sanciones secundarias”, a fin de maximizar el carácter extraterritorial del bloqueo. Aumenta la presión contra inversionistas extranjeros vinculados a Cuba, sobre todo con intereses en Estados Unidos, y contra las transacciones vinculadas al Estado cubano. (1 de mayo de 2026)

31. Designación por el Departamento de Estado, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, de las entidades Grupo de Administración Empresarial S.A. —GAESA— y Moa Nickel S.A., así como de la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA. (7 de mayo de 2026)

32. Designación, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo de 2026, de 11 personas y tres organismos gubernamentales: MININT, PNR y Dirección de Inteligencia —DGI—; Eddy Manuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR; Oscar Alejandro Callejas Valcarce, jefe de la Dirección Política del MININT; Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia; Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas; Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones; José Miguel Gómez, jefe del Estado Mayor de Contrainteligencia Militar; Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central; Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; y Eugenio Armando Rabilero, jefe del Ejército Oriental de Cuba. (18 de mayo de 2026)

33. Acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro por su supuesta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996. La acusación incluye los cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves. Fueron acusados también Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. (20 de mayo de 2026)

34. Designación, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, de las siguientes entidades y personas: Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias —MINFAR—, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos —ICAP—, Amistur Cuba S.A., Comités de Defensa de la Revolución —CDR—, Minera La Victoria S.A., Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Lis Cuesta Peraza, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis. (4 de junio de 2026)

35. Designación de la empresa de petróleo y gas Unión Cuba-Petróleo —CUPET—, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404. (11 de junio de 2026)

36. Emisión de una carta de advertencia del Departamento de Estado a otra empresa extranjera acusada de “traficar” con propiedades confiscadas en Cuba. Según informó el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, la administración Trump advirtió que los altos directivos de dicha compañía podrían ser objeto de restricciones de visa bajo el Título IV de la Ley LIBERTAD —Helms-Burton—. La comunicación refuerza la aplicación extraterritorial del bloqueo contra empresas extranjeras con vínculos económicos con Cuba. (16 de junio de 2026)

Adicionalmente, Trump incluyó a Cuba, junto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y China, a los que considera “adversarios extranjeros”, en la orden ejecutiva que limita el acceso a la tecnología estadounidense, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. (21 de febrero)