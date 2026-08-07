Nuevo cargamento de ayuda solidaria parte desde Italia hacia Cuba

Loa activistas permanecerán en Cuba hasta el próximo 21 de agosto. (Foto: PL)

Desde Roma partirá hoy hacia Cuba un nuevo cargamento de ayuda de organizaciones solidarias italianas para el pueblo de la isla, ante la grave situación que enfrenta debido al genocida bloqueo económico de Estados Unidos.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario La Repubblica destaca que los integrantes del tercer convoy organizado por la campaña Let Cuba Breathe (Que Cuba respire), tras los realizados en marzo y abril de este año, llevarán medicamentos e insumos sanitarios a ese país, donde permanecerán hasta el próximo 21 de agosto.

Este tercer viaje se produce después del realizado en marzo, en el cual participaron unos 120 delegados de 19 países europeos, quienes trasladaron unas cinco toneladas de medicamentos, al cual siguió el efectuado en abril, como parte final de una iniciativa que incluyó una previa gira por nueve países y doce ciudades europeas.

En esa oportunidad, según resalta la nota divulgada por el citado medio informativo, los activistas solidarios recorrieron unos 10 mil kilómetros, desde Turín hasta Bruselas, Barcelona y Berna, donde se organizaron 13 eventos públicos en apoyo al pueblo cubano, en los que se condenó la criminal política norteamericana contra esa nación.

Los integrantes de la comitiva que saldrá este viernes para Cuba, tienen previsto visitar las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y La Habana, donde entregarán las donaciones sanitarias a centros de salud, en su mayor parte material médico-sanitario, así como leche en polvo para menores internados en hospitales pediátricos.

En las más de 70 cajas, con un peso aproximado de mil 500 kilogramos, se incluyen además implementos deportivos y útiles escolares destinados a escuelas de la región oriental del país, añade el texto.

Estas acciones se enmarcan en las celebraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, el cual se conmemora el próximo 13 de agosto.

Por otra parte, la red italiana de solidaridad, con la participación de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (Conaci), prepara el envío de un nuevo contenedor de ayuda que saldrá a finales de agosto con donaciones aportadas por diversas organizaciones de las norteñas ciudades de Turín, Milán y Reggio Emilia, agrega la fuente.