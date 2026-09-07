Mercado de Barrio: nueva modalidad del Comercio en Sancti Spíritus

De las 563 bodegas con que cuenta la provincia, 78 se encuentran en oferta para su licitación con nuevos actores económicos. La venta de diversos tipos de alimentos y productos de aseo figuran entre las prioridades de estos establecimientos

Las bodegas que fueron propuestas para enfrentarse a la licitación como Mercado de Barrio están avaladas por los Consejos de la Administración en cada territorio.

El sector del Comercio en Sancti Spíritus divulga por estos días las ofertas de licitación de bodegas que podrán convertirse en los denominados Mercado de Barrio, una nueva forma de gestión de venta de mercancías que se pone en práctica a nivel de país para revitalizar los servicios en establecimientos previamente seleccionados.

En tal sentido, Ariel Fernández Martín, director del Grupo Empresarial del sector en la provincia, dijo que, de las 563 bodegas con que cuenta el territorio, 78 serán licitadas en esta primera etapa, a razón de una por cada Consejo Popular; aunque en la medida que surjan nuevas solicitudes se irán incorporando otras, siempre que reúnan las condiciones que se exigen en el contrato.

En tal sentido, Fernández Martín aclaró que estos mercados deberán contar con la casilla y el área de bodega para la entrega de los productos que llegan de donaciones, así como otros surtidos que se distribuyen para personas en condiciones de vulnerabilidad, los diagnosticados como bajo peso y los de la venta diaria de leche o pan, según corresponda.

“En sí, la bodega grande se divide —aclara Ariel—, y en ella funcionaría, además, el Mercado de Barrio, el cual tendrá otras características, pues se dedicará primeramente al abastecimiento de alimentos y productos de aseo para luego incorporar otros renglones. Pero, aclaro, ahora estamos en proceso de licitación para que las personas interesadas en asumirlo hagan su solicitud y 10 días después, cuando la comisión creada al efecto analice cada caso, entonces se determina a quién le será entregado”.

Estas 78 bodegas que fueron propuestas para enfrentarse al proceso están avaladas por los Consejos de la Administración en cada territorio, porque en algunos casos será necesario reubicar a los consumidores en otras unidades del Comercio cercanas.

En muchos de los casos se promueven acciones de reparación y mantenimiento, mientras la empresa propietaria recibirá un porcentaje de la utilidad pactado entre las partes, con posibilidad de descontar inversiones realizadas por los actores económicos.

El propio Fernández Martín explicó que la persona ganadora de la licitación está obligada a cumplir con las regulaciones del contrato, entre las que figuran el cumplimiento de la venta unos 16 productos de alimentos, tales como arroz, carne, leche, granos, salchichas, huevo, aceite vegetal, pastas, conservas y otros, además de los surtidos que clasifican como aseo y, después de esos, es que puede ofertar otros artículos.

Sobre este tema resulta prudente destacar las palabras de Betsy Díaz Velázquez, titular del Comercio Interior en Cuba, cuando en reciente visita a la provincia subrayó: “Es determinante seleccionar bien las unidades idóneas para la creación del Mercado de Barrio, donde, una vez que entre en funcionamiento, se podrá aplicar la venta regulada, en correspondencia con la disponibilidad del producto, demanda y precio, previa evaluación de los intereses locales y sociales. En esta dirección se impulsaría la mensajería y el uso de canales electrónicos”.