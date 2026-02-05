Merece Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus Premio Provincial de Calidad

La entidad ha demostrado a lo largo de décadas sus competencias profesionales en varias obras del territorio. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus mereció, por tercera ocasión, el Premio Provincial de Calidad que otorga el Consejo de Gobierno en el territorio, en consideración a sus favorables resultados integrales.

Según el informe presentado sobre este otorgamiento, entre los argumentos considerados para entregar tan importante galardón aparecen sus favorables resultados desde el punto de vista económico y la labor de sus equipos de trabajo, altamente profesionales, quienes se preocupan y ocupan por satisfacer las expectativas de una amplia gama de clientes a los cuales les prestan servicios.

Además, el grupo evaluador —que otorgó una calificación de 927 puntos de un máximo de mil a conceder— valoró el liderazgo en esa entidad, sus políticas y estrategias; así como la gestión del capital humano, la calidad de sus procesos y el impacto de su desempeño en la sociedad.

Con más de 30 años de experiencia, en la década del 2000 esta entidad inició el Perfeccionamiento Empresarial y el proceso de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma internacional adoptada por Cuba para los servicios de diseño y topografía.

En el 2019, la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus resultó la primera de la provincia que mereció el Premio Nacional de Calidad, gracias a sus soluciones de notable profesionalidad, funcionales y de gran impacto en la vida económica y social del territorio. En el 2022 mereció ese galardón a nivel provincial.

A lo largo de los años el colectivo ha participado en obras trascendentales del territorio, como las nuevas ejecuciones y ampliaciones realizadas durante las últimas décadas en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, el estadio José Antonio Huelga, las múltiples construcciones y rehabilitaciones llevadas a cabo durante la Batalla de Ideas —sobre todo en policlínicos y escuelas— y la colaboración con una empresa italiana para la edificación del hotel Meliá Trinidad.

Con tecnología de avanzada, la empresa mantiene una mejora continua de sus propuestas, integralidad y unidad, respaldadas por la competencia profesional, la ética, creatividad, sencillez y compromiso de sus trabajadores.

La entidad brinda servicios técnico-profesionales de proyección, diseño, ingeniería, consultoría y topografía, aplicados a la construcción para inversiones y gran diversidad de obras, minimizando los impactos ambientales.