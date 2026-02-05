Merece Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus Premio Provincial de Calidad

Gracias a su desempeño integral, esa entidad mereció por tercera ocasión el importante galardón

Mary Luz Borrego

5 febrero, 2026 - 5:35am

La entidad ha demostrado a lo largo de décadas sus competencias profesionales en varias obras del territorio. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

La Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus mereció, por tercera ocasión, el Premio Provincial de Calidad que otorga el Consejo de Gobierno en el territorio, en consideración a sus favorables resultados integrales.

Según el informe presentado sobre este otorgamiento, entre los argumentos considerados para entregar tan importante galardón aparecen sus favorables resultados desde el punto de vista económico y la labor de sus equipos de trabajo, altamente profesionales, quienes se preocupan y ocupan por satisfacer las expectativas de una amplia gama de clientes a los cuales les prestan servicios.

Además, el grupo evaluador —que otorgó una calificación de 927 puntos de un máximo de mil a conceder— valoró el liderazgo en esa entidad, sus políticas y estrategias; así como la gestión del capital humano, la calidad de sus procesos y el impacto de su desempeño en la sociedad.

Con más de 30 años de experiencia, en la década del 2000 esta entidad inició el Perfeccionamiento Empresarial y el proceso de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma internacional adoptada por Cuba para los servicios de diseño y topografía.

En el 2019, la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus resultó la primera de la provincia que mereció el Premio Nacional de Calidad, gracias a sus soluciones de notable profesionalidad, funcionales y de gran impacto en la vida económica y social del territorio. En el 2022 mereció ese galardón a nivel provincial.

A lo largo de los años el colectivo ha participado en obras trascendentales del territorio, como las nuevas ejecuciones y ampliaciones realizadas durante las últimas décadas en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, el estadio José Antonio Huelga, las múltiples construcciones y rehabilitaciones llevadas a cabo durante la Batalla de Ideas —sobre todo en policlínicos y escuelas— y la colaboración con una empresa italiana para la edificación del hotel Meliá Trinidad.

Con tecnología de avanzada, la empresa mantiene una mejora continua de sus propuestas, integralidad y unidad, respaldadas por la competencia profesional, la ética, creatividad, sencillez y compromiso de sus trabajadores.

La entidad brinda servicios técnico-profesionales de proyección, diseño, ingeniería, consultoría y topografía, aplicados a la construcción para inversiones y gran diversidad de obras, minimizando los impactos ambientales.

Mary Luz Borrego

Texto de Mary Luz Borrego
Máster en Ciencias de la Comunicación. Especializada en temas económicos. Ganadora de importantes premios en concursos nacionales de periodismo.

