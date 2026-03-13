Arquitecta porque sí (+fotos)

A sus 24 años, Jenifer López García se crece como proyectista en la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Sancti Spíritus

Jenifer disfruta la rehabilitación y el diseño de interiores. (Fotos: Adriana Alfonso/Escambray)

“Cuando era niña me gustaba dibujarlo todo, con exquisitez, detalle a detalle —dice mientras vuelven a su mente los recuerdos—. Estudié en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera y a la hora de decidir la carrera universitaria me dije: tiene que agradarme para siempre; y la primera opción fue Arquitectura”.

Jenifer López García no dudó y se hizo arquitecta porque sí. No hubo influencia familiar, aunque la inclinaron hacia carreras médicas. “Llegué a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas prácticamente sin conocer a nadie, mis amigas casi todas se quedaron en Sancti Spíritus”.

Ha participado en diversas obras de corte social y económico desde su incorporación como proyectista en la EPAI de Sancti Spíritus.. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

Entre maquetas, proyectos y sueños por cumplir convivió esta joven espirituana durante cinco años, en el hermoso campus universitario. Enamorada quedó de la asignatura Historia de la Arquitectura, y muchas otras le fascinaron. Comprendió, entonces, por qué desde pequeña dibujaba con mucha precisión.

“Pasaba horas y horas confeccionando una maqueta, o ideando un proyecto. Me gustan los retos, siempre buscaba algo diferente”, comenta. Durante los años de carrera universitaria y como parte de las prácticas preprofesionales participó en proyectos con la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (EPAI) de la provincia y la Oficina del Conservador de la Ciudad.

“Soy muy cuidadosa a la hora de elaborar planos y no pierdo de vista cada detalle, hasta el más insignificante”, señala.

“Me gustan mucho la rehabilitación y el diseño de interiores, aunque este último no es muy valorado en el país. En el caso de la rehabilitación, es reconfortante ver algo destruido o abandonado y que recobre vida.

Quería quedarme en Santa Clara, tanto en empresas como en la academia, pero por desconocer los procedimientos no fue posible”.

En diciembre de 2023, Jenifer recibió su título y, a inicios de 2024, se inició como proyectista en la EPAI espirituana. Desde entonces, ha participado en diversas obras de corte social; y a pesar de su juventud e inexperiencia, sus ideas han florecido gracias al concurso de sus compañeros.

Me gustan los retos, siempre buscaba algo diferente para mis proyectos de clase”, asegura.

“Tengo un carácter fuerte, pero estudiar Arquitectura me ha dado otra visión de las personas y he cambiado un poco. El arquitecto tiene, obligatoriamente, que comunicarse con las demás personas, conocerlos, para poder recrear los espacios con sus gustos”.

Si tuvieras que definirte como arquitecta, en una palabra, ¿cuál sería?

“Detallista. Soy muy cuidadosa a la hora de elaborar planos y no pierdo de vista cada detalle, hasta el más insignificante”.