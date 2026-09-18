Messi: 100 goles con el Inter Miami

Con el Campeones Cup, Messi suma el cuarto trofeo con el club, que antes había ganado la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025

Messi alcanza 100 goles e Inter Miami conquista la Campeones Cup

El atacante argentino Lionel Messi alcanzó la marca de cien goles con la camiseta del Inter Miami, tras liderar la victoria 2-0 sobre el Cruz Azul de México en la final de la Campeones Cup.

La apertura del marcador se produjo al minuto 24 de la primera mitad. Messi conectó un remate de cabeza dentro del área pequeña tras un centro enviado por el delantero uruguayo Luis Suárez, inclinando la balanza a favor del equipo de Florida.

El compromiso sirvió además como el debut oficial del director técnico argentino Cristian ‘Kily’ González, quien asumió recientemente la conducción de la plantilla en reemplazo de su compatriota Guillermo Hoyos.

Pese a los intentos de la escuadra mexicana por igualar las acciones en la parte complementaria, el equipo estadounidense mantuvo la solidez defensiva y sentenció el compromiso al minuto 81. El centrocampista brasileño Casemiro remató al fondo de las redes un cobro de tiro de esquina ejecutado por el propio capitán argentino.

El duelo revistió un valor simbólico para el futbolista rosarino, quien había registrado su primera anotación con el club de Miami justamente frente al Cruz Azul en julio de 2023, mediante un cobro de tiro libre en el tiempo suplementario durante la Leagues Cup.

Este triunfo otorga al Inter Miami su primer título de la temporada y consolida su desempeño en las competiciones continentales. Se trata del cuarto trofeo de Messi con el club, sumándose a la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

(Con información de teleSur)