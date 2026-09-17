Informe destapa hacinamiento y abusos en centro de detención de migrantes en Florida

La investigación también reveló incidentes de uso de la fuerza por parte del personal

El centro de detención para migrantes de Krome, en el sur de Florida, sobrepasó ampliamente su capacidad máxima. (Foto: Internet)

Una investigación del Gobierno de Estados Unidos reveló que el centro de detención para migrantes de Krome, en el sur de Florida, sobrepasó ampliamente su capacidad máxima, una semana después de que otro informe oficial documentara abusos sistemáticos en la instalación ‘Alligator Alcatraz’.

El centro de Krome alojaba a 1.102 detenidos -frente a un límite de 882- cuando los inspectores de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) realizaron una visita no anunciada al centro en mayo de 2025, según el informe.

Esto supuso un exceso del 25 % sobre su capacidad máxima y obligó a que varios detenidos durmieran en catres temporales en lugar de en camas permanentes debido al hacinamiento.

La sobrepoblación del lugar derivó en el incumplimiento del número mínimo requerido de inodoros, lavabos y duchas en funcionamiento para los detenidos, según el informe, que registró retrasos considerables en la atención médica ofrecida debido a la escasez de personal.

«La reciente afluencia de detenidos en Krome aumentó la dificultad para satisfacer las mayores exigencias del equipo médico del centro, lo que provocó retrasos en la prestación de una atención médica oportuna», explicó el reporte.

Los nuevos detenidos, además, podían llegar a esperar más de doce horas en salas abarrotadas a que los funcionarios procesaran su ingreso.

Uso de la fuerza desmedida

La investigación también reveló 44 incidentes de uso de la fuerza por parte del personal desde el 29 de noviembre de 2024 hasta el 28 de mayo de 2025.

Dos de ellos fueron especialmente alarmantes, de acuerdo con el informe. El primero implicó el uso de gas pimienta contra un detenido cuando se hallaba dentro de un módulo con más internos y, en el segundo, un oficial «utilizó indebidamente una llave de estrangulamiento mientras registraba una celda en busca de contrabando».

Ambos casos representaron un uso desmedido de la fuerza que, según los inspectores, solo debe emplearse en caso de estricta necesidad.

La seguridad alimentaria fue otro de los problemas identificados durante la visita al lugar, puesto que los oficiales no descongelaban los alimentos correctamente ni almacenaban los productos perecederos a las temperaturas requeridas.

Los inspectores citaron los casos concretos de alimentos con la etiqueta «mantener congelado» que se dejó a la intemperie bajo un intenso calor y a la luz directa del sol durante más de dos horas, y de una tina que almacenaba sin tapar pollo crudo en la cocina.

El informe destaca que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) aceptó todas las recomendaciones de los inspectores, y en agosto de 2026 proporcionó documentación que acreditaba que el centro ya no operaba por encima de su capacidad.

Los resultados de esta inspección salen a la luz en paralelo a una investigación del mismo organismo que constató condiciones de hacinamiento, abusos y el uso de pequeñas jaulas metálicas como «zonas de calma» para los migrantes detenidos en ‘Alligator Alcatraz’, antes de su cierre a mitad de año en el sur de Florida.

Según los inspectores, hasta 79 migrantes fueron confinados en ese centro «entre varios minutos y casi dos horas» en pequeñas jaulas de 1,7 metros de diámetro entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026.