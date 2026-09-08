Messi entre los nominados al Balón de Oro

La lista incluye a 29 futbolistas entre los que figura el francés Ousmane Dembélé, quien busca revalidar el premio

Messi es uno de los ocho representantes de América Latina que optan por el Balón de Oro. (Foto: EFE)

La organización del Balón de Oro anunció la lista oficial de los 30 futbolistas nominados para la edición número 70 del galardón. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en Londres el próximo 26 de octubre, evento en el que se reconocerá al jugador más destacado de la última temporada según el criterio de la prensa internacional.

El listado definitivo cuenta con la participación de ocho representantes de América Latina. Brasil encabeza la región con las nominaciones de Gabriel, Vinícius Jr. y Marquinhos. A ellos se suman los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, el colombiano Luis Díaz, el ecuatoriano Willian Pacho y el mexicano Julián Quiñones.

En el ámbito de selecciones, España lidera las candidaturas tras coronarse campeona en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. La representación española incluye a Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri Hernández, Fabián Ruiz y Ferran Torres. El segundo país con mayor presencia es Francia, que aporta cinco futbolistas a la contienda.

En el apartado de clubes, el Paris Saint-Germain domina el registro con siete jugadores nominados. Dentro de la plantilla de la institución francesa resalta Ousmane Dembélé, actual poseedor del premio, quien competirá para revalidar el título junto a compañeros de equipo como Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves y Khvicha Kvaratskhelia.

Lista completa de nominados: