Papa León XIV realizará viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú

El programa de este viaje pastoral, que se extenderá durante doce días, con actividades en diez ciudades “se anunciará a su debido tiempo”, indicó el vocero

El papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. (Foto: Internet)

El papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre su sexto viaje apostólico, esta vez a América Latina, el cual incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú, anunció hoy un portavoz de la Santa Sede.

El pontífice visitará las ciudades uruguayas de Montevideo, Paisandú y Florida del 6 al 8 de noviembre, para luego trasladarse a Argentina, donde del 8 al 11 de ese mes recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, para culminar su viaje en Perú, país al que lo unen lazos profundos, precisó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

En ese último país, del cual obtuvo la ciudadanía en 2015 tras desarrollar allí dos décadas de vida pastoral, como misionero agustino, y donde fue obispo de Chiclayo desde ese año hasta 2023, el Santo Padre visitará esa última ciudad, a la que lo unen lazos muy profundos, así como a Lima, Cusco y Pucallpa, apuntó Bruni.

El programa de este viaje pastoral, que se extenderá durante doce días, con actividades en diez ciudades “se anunciará a su debido tiempo”, indicó el vocero.

La visita del Obispo de Roma a esos tres países latinoamericanos, sigue a las efectuadas a Türkiye y el Líbano en noviembre de 2025, así como al Principado de Mónaco, en marzo de este año, a naciones africanas en abril y a España en junio último, mientras se prepara un próximo viaje a Francia, previsto del 25 al 28 de septiembre de 2026.

El itinerario peruano concluirá en Pucallpa, capital de la región de Ucayali, en el corazón de la selva amazónica, lo que reafirma la preocupación de la Iglesia católica por los pueblos indígenas, la defensa de sus tierras, así como de sus tradiciones y culturas, señala un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News.