Meteoro 2026: un ejercicio preventivo (+ fotos)

Las acciones desarrolladas demostraron la preparación del pueblo y los órganos de dirección ante eventos climatológicos

En la Empresa de Grupos Electrógenos Fuel Oil se desarrolló la demostración principal. (Fotos: Adriana Alfonso)

El ejercicio estratégico Meteoro 2026 inició en Sancti Spíritus con una actualización a los miembros del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de los indicadores de sequía y los pronósticos para la temporada ciclónica que se avecina. El teniente coronel Roldán Rodríguez Luna, jefe del órgano de la Defensa Civil en la provincia, detalló sobre el Plan de Reducción de Riesgos de Desastres.

En la Empresa de Grupos Electrógenos Fuel Oil se desarrolló la demostración principal. Un simulacro de incendio en tanques de diésel y fuel oil fue sofocado gracias al rápido accionar de las tropas especializadas.

Al concluir, el CDP —encabezado por su presidenta, Deivy Pérez Martín— felicitó al cuerpo de bomberos y las brigadas de Rescate y Salvamento y la Cruz Roja Cubana; también se extendió el reconocimiento a todos los trabajadores que laboran en la central eléctrica.

Más tarde, las autoridades recorrieron varias zonas para comprobar la preparación del pueblo. En la intersección de la Carretera Central con la Avenida de los Mártires, en el municipio cabecera, se verificó la limpieza de alcantarillas, la chapea de árboles y la recogida de desechos sólidos.

También hasta el Reparto 23 de Diciembre llegó el órgano para conocer insitu las acciones que se acometen por una brigada de la Empresa de Construcción y Montaje. Las autoridades insistieron en el mantenimiento de las áreas comunes y el apoyo de las organizaciones de masas en las labores.

Acciones similares se realizaron en todos los municipios de la provincia en el contexto del Meteoro 2026.