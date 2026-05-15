Feria por la salud en el corazón de Yaguajay

Dicha iniciativa, auspiciada por el Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología, de Yaguajay, brindó atención médica gratuita a pobladores de este municipio espirituano

A la feria por la salud asistieron los pobladores de Yaguajay. (Fotos: Cortesía del Centro de Higiene)

A propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Hipertensión, a celebrarse el 17 de mayo, el Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología, de Yaguajay, auspició una feria por la salud que brindó atención médica a pobladores de este municipio espirituano en especialidades como Medicina Familiar e Interna, Nefrología, y Cardiología.

En declaraciones a Escambray Lorgis Cruz García, director del referido centro del norte espirituano, explicó que dicha iniciativa acogió pesquisas de hipertensión, consultas, cambios de régimen de tratamiento, así como interconsultas, entre otras acciones que acercaron los servicios de salud a las personas del territorio.

Cruz García apuntó que la feria también promovió la participación de varios proyectos educativos vinculados a estudiantes de la Secundaria Básica, al tiempo que los habitantes se aproximaron a la consulta de preexposición (PrEP), realizada en el Policlínico Universitario Camilo Cienfuegos, de la cabecera municipal.

Asimismo, recalcó que a través de expoferias los pobladores conocieron sobre la importancia de la consulta PrEP y se acercaron a la hipertensión y a cómo esta patología deviene factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.

De igual forma, precisó que la feria por la salud se enfocó en la población adulta joven, teniendo en cuenta que el debut de la hipertensión, por ejemplo, puede ocurrir en personas de este grupo etario. Refirió, además, que las expoferias brindaron información sobre temas de utilidad para los ciudadanos.

La feria por la salud acogió expoferias sobre la hipertensión y la consulta PrEP.

Esta feria, al decir de la fuente, forma parte del cierre de una campaña contra la hipertensión desplegada por el Centro de Higiene desde el 16 de abril y hasta el 17 de mayo, que incluyó pesquisajes en centros de trabajo y salud, con el propósito de evaluar el comportamiento de la enfermedad en el norte espirituano.

Durante la actividad los especialistas ofrecieron consejos y charlas educativas, en tanto remitieron a los pacientes a centros asistenciales cuando lo consideraron necesario. La cita contó con la participación de instituciones como Educación, el Inder, y Cultura.