En su cuenta en X, Rodríguez Parrilla destacó la valiosa contribución de estos compatriotas y amigos solidarios y subrayó que estas iniciativas ponen de manifiesto los estrechos vínculos que unen a la emigración patriótica y a los amigos de Cuba con la isla

El sistema fotovoltaico garantiza la vitalidad de numerosos servicios médicos en el hospital de Yaguajay. (Fotos: Luis Francisco Jacomino/ Escambray)

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó su agradecimiento a la comunidad patriótica cubana residente en varios países de Europa, en particular en Bélgica y Luxemburgo, así como a los amigos belgas de la solidaridad y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (@ics_cubanismo), por su contribución a la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Hospital de Yaguajay y el Instituto de Gastroenterología de La Habana.

En su cuenta en X Rodríguez Parrilla escribió señaló: «expresamos nuestro sincero agradecimiento a la comunidad patriótica cubana residente en varios países de Europa, en particular Bélgica y Luxemburgo, así como a los amigos belgas de la solidaridad y @ics_cubanismo, por su valiosa contribución a la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Hospital de Yaguajay y el Instituto de Gastroenterología de La Habana.»

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores recordó que «en el difícil contexto que enfrenta nuestro país, estas nobles iniciativas ponen de manifiesto la solidaridad, el compromiso y los estrechos vínculos que unen a nuestros compatriotas y amigos con Cuba.»