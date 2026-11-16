El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó su agradecimiento a la comunidad patriótica cubana residente en varios países de Europa, en particular en Bélgica y Luxemburgo, así como a los amigos belgas de la solidaridad y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (@ics_cubanismo), por su contribución a la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Hospital de Yaguajay y el Instituto de Gastroenterología de La Habana.
En su cuenta en X Rodríguez Parrilla escribió señaló: «expresamos nuestro sincero agradecimiento a la comunidad patriótica cubana residente en varios países de Europa, en particular Bélgica y Luxemburgo, así como a los amigos belgas de la solidaridad y @ics_cubanismo, por su valiosa contribución a la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Hospital de Yaguajay y el Instituto de Gastroenterología de La Habana.»
Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores recordó que «en el difícil contexto que enfrenta nuestro país, estas nobles iniciativas ponen de manifiesto la solidaridad, el compromiso y los estrechos vínculos que unen a nuestros compatriotas y amigos con Cuba.»
Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la comunidad patriótica cubana residente en varios países de Europa, en particular Bélgica y Luxemburgo, así como a los amigos belgas de la solidaridad y @ics_cubanismo, por su valiosa contribución a la instalación de sistemas fotovoltaicos en el Hospital de Yaguajay y el Instituto de Gastroenterología de La Habana. En el difícil contexto que enfrenta nuestro país, estas nobles iniciativas ponen de manifiesto la solidaridad, el compromiso y los estrechos vínculos que unen a nuestros compatriotas y amigos con Cuba. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 16, 2026
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.