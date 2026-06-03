México: Sheinbaum cuestiona intención de recientes acciones en EEUU

“Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores. ¿Qué intención con quitar la visa y además hacerlo público?”, afirmó al referirse a la publicación sobre los mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: Internet)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se preguntó este miércoles qué interés puede haber en supuestamente quitar visas a políticos de México y además hacerlo público mediante filtraciones a medios de prensa en Estados Unidos.

“Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores. Entiendo que ellos tienen que aclarar, pero antier o ayer lo dije: qué intención con quitar la visa y además hacerlo público”, afirmó al referirse a la publicación sobre los mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal.

Durante su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo señaló que así actúan algunos sectores para decirle a los mexicanos “aguas, aguas (¡cuidado!), te van a quitar la visa”.

“Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, pueden venir estas cosas, pero cuál es el interés. ¿Cuál? Tenemos todo el derecho al menos de la duda”, insistió.

En otro momento de su encuentro con medios de comunicación, la dignataria aludió al caso de Chihuahua, donde dos agentes norteamericanos participaron en territorio en una actividad sin estar acreditados, lo cual se conoció tras un accidente en el que fallecieron.

La Fiscalía General de la República inició una investigación por posibles violaciones a las leyes y, poco después, Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos sin presentar pruebas que sustentaran dicha petición.

“Todavía no presentan las pruebas (…). Nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones (…). Si hay pruebas, entonces la Fiscalía hace su trabajo, pero tiene que haber pruebas”, recalcó.

La presidenta reiteró lo expresado por ella durante un acto masivo el domingo último.

“Vale la pena preguntarse –¿por qué?, pues por la historia que existe y lo que ha venido ocurriendo y las campañas que hemos tenido en contra- si realmente es un asunto jurídico, si realmente es un asunto de querer pacificar a México”, apuntó.

Cuestionó si existen otros intereses, como la elección de Estados Unidos en noviembre o los comicios en México del próximo año.

“Es muy importante que el pueblo de México, más allá de la investigación que haga la Fiscalía, se dé cuenta de lo que está ocurriendo”, subrayó.

Con respecto al ámbito de seguridad, Sheinbaum enfatizó que su país está actuando, lo cual se evidencia en resultados como la detención de más de 50 mil personas por delitos de alto impacto y la reducción en 49 por ciento del promedio diario de homicidio doloso en lo transcurrido del sexenio.