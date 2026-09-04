Creadora trinitaria participa en Capacitación Digital para Mujeres Artesanas de Iberoamérica (+fotos)

En modalidad virtual transcurre esa acción que promueve el Programa Iberoamericano para la promoción de las artesanías y pone en manos de las participantes herramientas de comercialización en entornos digitales

A Yamiley le apasionan las manualidades y el trabajo con los niños. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

La artesana trinitaria Yamiley Ceballos figura entre las cinco creadoras cubanas que intervienen en la Capacitación Digital para Mujeres Artesanas de Iberoamérica.

La iniciativa reúne a 270 participantes de distintos países de la región en un espacio de formación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades a fin de aprovechar nuevas posibilidades de comercialización en entornos digitales.

Por espacio de un mes, a partir del primero de septiembre, tiene lugar esta capacitación en modalidad virtual, que promueve el Programa Iberoamericano para la promoción de las artesanías, Iberoartesanías, con el acompañamiento técnico de la Institución de Educación Superior creada por la Caja de Compensación Familiar de Colombia.

Yamiley Ceballos figura entre las cinco creadoras cubanas que intervienen en la Capacitación Digital para Mujeres Artesanas de Iberoamérica.

Tras la sorpresa por su selección como participante, Yamiley agradece esta oportunidad dirigida a fortalecer emprendimientos artesanales con herramientas digitales.

“Es una experiencia novedosa para mí y tengo la intensión de aprender varias temáticas, además de aprovechar nuevas posibilidades de comercialización a través de redes sociales”, asegura.

Yamiley es integrante del proyecto Entre hilos, alas y pinceles, de la artista Yudit Vidal, y además profesora de la especialidad de Modicostura de la escuela-taller Fernando Aguado Rico, perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios.

Con una hermosa vocación para enseñar, la destacada artesana ama también las manualidades y promueve talleres con materiales reciclables dirigidos a los niños.

La artesana es también una de las profesoras de la especialidad de modicostura en la escuela taller Fernando Aguado Rico, de Trinidad.

La obra de Yamiley es muestra de la excelencia que exhiben las labores del hilo y de la aguja en Trinidad, que el próximo 15 de septiembre celebrará el octavo aniversario de su declaración como Ciudad Artesanal del Mundo.