Ejercicio Moncada 2026: Fortalece Sancti Spíritus sus órganos de dirección y de mando (+fotos)

Después de un exitoso año de preparación para la defensa en el territorio espirituano, el énfasis se pone en consolidar la preparación de los Consejos de Defensa a todos los niveles, el mando de las tropas y las direcciones de entidades

En la Planta Potabilizadora Yayabo, uno de los objetivos radicados en la cabecera provincial, los trabajadores, en cooperación con el Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Interior, demostraron las habilidades para neutralizar un supuesto escape químico. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 dio inicio en la provincia y Región Militar Sancti Spíritus, con la activación de los órganos de dirección y de mando del dispositivo defensivo territorial, cuyos miembros se empeñan en consolidar su preparación para llevar a cabo exitosamente la guerra de todo el pueblo si el país resultara agredido.

Después de un exitoso año de preparación para la defensa en el territorio espirituano, donde un alto porcentaje de sus Zonas de Defensa realizaron ejercicios integrales, el énfasis se pone en consolidar la preparación de los Consejos de Defensa a todos los niveles, el mando de las tropas y las direcciones de entidades para el cumplimiento de las misiones que deben cumplir en situación de guerra.

La prensa acreditada ha podido constatar este miércoles 4 de noviembre la ejercitación y precisión de los grupos de trabajo de las empresas y organismos para la puesta en práctica de las medidas de protección de su personal y los recursos del Estado.

En la Planta Potabilizadora Yayabo, uno de los objetivos radicados en la cabecera provincial, los trabajadores, en cooperación con el Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Interior, demostraron las habilidades para neutralizar un supuesto escape químico de cloro gas, provocado por un fallo tecnológico.

En el ensayo se llevó a cabo de inmediato la autoevacuación de los trabajadores y la población circundante, como si se tratara de un hecho real, mientras el personal especializado y los bomberos, en acciones sincronizadas, neutralizaron el escape. El ejercicio fue presenciado por el Consejo de Defensa Provincial.









El ejercicio en la potabilizadora fue presenciado por el Consejo de Defensa Provincial.

En estas jornadas del Ejercicio Estratégico Moncada 2026 la concepción de guerra de todo el pueblo saldrá más fortalecida, con un sistema defensivo que involucra a varios miles de cubanos y cubanas que aman a su Patria y están bien preparados militarmente.







El Ejercicio dio inicio en la Región Estratégica Central con la presencia por video conferencia del viceministro de las FAR Joaquín Quintas Solá, desde la jefatura del Ejército Central.

En la realización de este ejercicio se pone de manifiesto la valentía del pueblo cubano, probada desde las guerras por la independencia nacional, la guerra de liberación, la lucha contra bandidos, la victoriosa gesta de Playa Girón y las misiones internacionalistas.