Prepararse bien para la guerra es comenzar a ganarla

Como parte del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, que tiene lugar a lo largo del archipiélago los días 4 y 5 de noviembre, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo presente en la reunión del Consejo de Defensa Provincial de Artemisa

Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial de Artemisa, el Jefe de Estado escuchó una explicación detallada sobre los esfuerzos desplegados en ese territorio occidental.

“Éxitos en el Ejercicio” y la convocatoria a seguir trabajando en una tarea de primer orden como la defensa del país fueron los mensajes centrales transmitidos en la tarde de este miércoles por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el marco del Ejercicio Estratégico “Moncada 2026”, que tiene lugar a lo largo del archipiélago los días 4 y 5 de noviembre.

Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial de Artemisa —en el contexto de un Ejercicio que, como se ha informado, busca continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra la Patria—, el Jefe de Estado escuchó una explicación detallada sobre los esfuerzos desplegados en ese territorio occidental.

La miembro del Buró Político y primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista en la provincia de Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, disertó sobre asuntos relacionados con la vida en estos tiempos difíciles y en los que —como ella expresó después a los periodistas— es muy importante la filosofía de “prepararnos para la guerra, porque es la mejor manera que tenemos de ganarla”.

El mandatario compartió varias ideas en el transcurso de la reunión; entre ellas, la trascendencia de que quienes dirigen las Zonas de Defensa posean el nivel requerido de preparación. Igualmente, Díaz-Canel destacó el valor de que tales estructuras puedan trabajar con autonomía, al tiempo que hizo hincapié en levantar, por todos los métodos posibles, la actividad económico-productiva en cada Zona de Defensa.

Sobre un frente imprescindible como el de la producción de alimentos, el dignatario fue enfático: “Aquí hay que buscar metro a metro, para que la gente pueda sembrar algo”. Se refirió así a la necesidad de aprovechar la tierra al máximo mediante una fuerza tan importante como la movilización popular.

A propósito de realidades que afectan sensiblemente a la población —entre ellas la del abasto de agua—, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional habló de “no acumular problemas por gusto” y de ser “muy insistentes en las soluciones”. En otro momento de sus reflexiones hizo referencia a un tema que ha abordado en otras jornadas nacionales de la defensa: la pertinencia de proteger a la población. En todos los lugares, dijo, debe existir el conocimiento previo de cómo se llevará adelante con éxito esa tarea.

Fue una jornada que contó también con los siguientes miembros del Buró Político: el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; el General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe del Estado Mayor General; y el General de División y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra.

Igualmente, se encontraban presentes el General de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el gobernador de la provincia de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez; y otras autoridades.

Una vez concluido el encuentro, Gladys Martínez Verdecia compartió con el equipo de prensa de la Presidencia de la República ideas relacionadas con la importancia de estos días. La dirigente expresó su satisfacción por el hecho de que Díaz-Canel Bermúdez haya transmitido este miércoles “sus experiencias” al inicio del Ejercicio “Moncada 2026”.

La miembro del Buró Político expresó: “Ya veníamos entrenándonos para este Ejercicio”. E hizo mención de actividades realizadas este 4 de noviembre para seguir ganando claridad sobre cómo transcurre la vida en el territorio y seguir acrecentando la preparación de cara a un posible “escenario de guerra no convencional”.

En nuestro Ejercicio, dijo, están participando las 68 Zonas de Defensa, los 11 Consejos de Defensa Municipales y diez entidades y empresas de diferentes subordinaciones (nacional, provincial y municipal): “Vamos a estar trabajando durante estos dos días, hoy y mañana”.

Verdecia recordó que este viernes será “en toda la provincia, como en toda Cuba, el Día Nacional de la Defensa. Para eso ya nos hemos venido preparando con anticipación, y la provincia hará once ejercicios defensivos territoriales de Zona de Defensa: uno por cada territorio”.

Este año —afirmó— “todas las Zonas de Defensa van a hacer sus ejercicios defensivos”, los cuales “permiten entrenar y preparar a las estructuras de dirección y mando en la toma de decisiones”, siempre con vistas a enfrentar un posible escenario de agresión enemiga.