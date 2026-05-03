Registran sismo magnitud 4,0 en costas de islas Kuriles del sur

La jornada precedente un sismo de magnitud 4,5 se registró en el océano Pacífico, cerca de la costa de las islas Kuriles del Norte

Los servicios sismológicos del Lejano Oriente ruso registraron hoy un movimiento telúrico de magnitud 4,0 en el océano Pacífico, cerca de la costa de las islas Kuriles del sur.

Según la jefa de la estación sísmica de Yuzhno-Sakhalinsk, Elena Semenova, los temblores se registraron a las 08:02 (hora de Moscú), y el epicentro del terremoto se localizó a 28 kilómetros al noreste de la aldea de Malokurilskoye, en la isla de Shikotan, y su origen se encontraba a una profundidad de 44 kilómetros.

Los residentes de Shikotan sintieron temblores de hasta magnitud tres. Según los expertos, no se emitió ninguna alerta de tsunami.

La especialista comunicó la jornada precedente que un sismo de magnitud 4,5 se registró en el océano Pacífico, cerca de la costa de las islas Kuriles del Norte.

Semenova refirió que el sismo del sábado tuvo una magnitud 4,5 con el epicentro situado a 88 kilómetros al sudeste de la ciudad de Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, y el foco del movimiento telúrico se ubicó a 63 kilómetros de profundidad.