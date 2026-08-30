Muertos por alud en Nepal superan los 700 y sigue búsqueda de más de 3 000 desaparecidos

Ya fueron recuperados 750 cadáveres; de ellos 734 en el lado nepalí y 16 en el territorio chino del Tíbet

Una mujer rescata sus pertenencias de su casa, que quedó cubierta de una gruesa capa de lodo tras las inundaciones repentinas ocurridas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto: Internet)

Los equipos de rescate en Nepal y China luchaban este domingo por localizar a miles de personas luego del mortífero alud que arrasó a mitad de semana una zona fronteriza del Himalaya y que ya deja más de 700 muertos.

El número de desaparecidos se elevó a más de 3.000 personas (2.498, entre ellas cientos de extranjeros, en territorio nepalí, y 546 en el lado chino), según las cifras oficiales de ambos países.

Paralelamente, ya fueron recuperados 750 cadáveres; de ellos 734 en el lado nepalí y 16 en el territorio chino del Tíbet, al que los periodistas extranjeros no tienen acceso en su mayor parte.

Además, están siendo identificados siete cuerpos, que fueron hallados a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de India.

Los equipos de rescate trabajan en condiciones extremadamente difíciles debido al espeso lodo que cubre las zonas afectadas.

Kawan Koirala, miembro del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, explicó que las labores de búsqueda avanzan con dificultad.

«La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos», declaró a la AFP, visiblemente agotado tras una jornada de trabajo de 18 horas.

«También es muy traumático para mí. Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes. Antes habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta», añadió.

El miércoles, una inmensa pared de lodo atribuida al colapso de un glaciar sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Aunque la causa exacta del colapso no está clara, el cambio climático está provocando el derretimiento de glaciares en todo el mundo, aumentando el riesgo de este tipo de desastres.

La agencia de noticias china Xinhua señaló que las autoridades de ese país identificaron la fractura de un glaciar en la ladera sur del macizo Lirung, en Nepal, como causa del deslave, lo que habría desencadenado la avalancha de hielo y rocas.

«El repentino colapso del glaciar y la crecida repentina son un recordatorio devastador de lo frágiles que pueden ser estos entornos montañosos», afirmó en un comunicado Simon Steill, responsable de clima de la ONU.

«Sabemos que el calentamiento global, provocado por la quema de cantidades colosales de carbón, petróleo y gas por parte de la humanidad, está haciendo que tragedias como esta, y tantas otras en todo el mundo, sean mucho más probables, frecuentes y graves, y que las comunidades vulnerables sean a menudo las más afectadas», recalcó.

– Búsqueda desesperada de familiares –

En una zona donde se desarrollan grandes proyectos de infraestructura energética, la autoridad de desastres nepalí sumó 933 trabajadores a su lista de personas desaparecidas.

Esta lista ya incluía a decenas de excursionistas y peregrinos que se dirigían al monte sagrado tibetano de Kailash.

Quienes lograron salir con vida dicen que lo han perdido todo y ahora enfrentan una espera angustiante para conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos, así como la perspectiva de reconstruir sus vidas desde cero.

«Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada», aseguró a la AFP el sobreviviente Buddhi Ram Dangol.

En una base del ejército en Bidur, utilizada como centro de operaciones de rescate, los familiares se agolpaban alrededor de listas de sobrevivientes pegadas en una pared.

«Vine hasta aquí a buscar a mi hijo (…) era trabajador de la central hidroeléctrica, pero no encuentro su nombre y las autoridades no dicen nada», dijo Kalka Sharda.

Una de las principales misiones de rescate se concentra en una central hidroeléctrica, donde un centenar de personas permanecen atrapadas en un túnel desde el desastre. El sábado, el ejército nepalí logró introducir un tubo en un túnel de la central.

Los equipos habían «empezado a enviar aire a través de la pequeña abertura», dijo el ministro del Interior nepalí, Sudan Gurung, en un comunicado. Pero los esfuerzos se vieron obstaculizados el domingo por las lluvias y la crecida de los ríos.

Ante esto, las autoridades de gestión de desastres de Nepal instaron a los equipos de rescate a actuar con cautela.

– Costosa reconstrucción –

A la búsqueda de los desaparecidos se han sumado los temores de nuevas inundaciones en las zonas afectadas debido a la formación de enormes cantidades de agua represadas.

Además, en algunas zonas afectadas, la devastación generalizada hace que se estén agotando los suministros de comida y agua potable.

Las autoridades también indicaron que habían evacuado a 555 turistas varados y a 499 residentes chinos de esa región autónoma.

Los cancilleres de Nepal y de China conversaron el sábado y acordaron compartir más datos hidrológicos y satelitales para favorecer las labores de rescate y de prevención, informaron ambas partes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, estimó que la reconstrucción de las regiones e infraestructuras devastada costará «varios miles de millones de dólares».

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el sábado que proveerá 3,6 millones de dólares en ayuda humanitaria, incluyendo asistencia alimentaria de emergencia.

Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas, entre otros, también han anunciado la entrega de ayuda para enfrentar la emergencia.