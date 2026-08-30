Exasesor de Obama: En Cuba «estamos matando de hambre a la gente ahora mismo»

Rodhes señaló que la mayor parte del sufrimiento del pueblo cubano proviene de las acciones agresivas de EE.UU

El exasesor del presidente Barack Obama, Ben Rodhes, fustigó la actual política estadounidense contra Cuba que está «matando de hambre a la gente», en una conversación con el actor, comediante y presentador televisivo Hasan Minjah.

Rodhes señaló que la mayor parte del sufrimiento del pueblo cubano proviene de las acciones agresivas de EE.UU.

Cubadebate ofrece a sus lectores la transcripción de las palabras de Rodhes:

Declaraciones de Ben Rhodes a Hasan Minhaj en el podcast HMDK / Hasan Minhaj Doesn’t Know

Fecha: 28 de agosto de 2026

Fuente: https://www.instagram.com/reel/DclTu3jxcQg/?igsi=MXFuemc1OXhycnI3aQ%3D%3D&wa_logging_event=video_play_open

**Hasan Minhaj:**

La narrativa de los medios sobre Cuba siempre presenta al país como un lugar extremadamente pobre, extremadamente deprimente para vivir. La gente es pobre. Está sufriendo.

Pero ¿cuánto de ese sufrimiento proviene de las propias acciones de Estados Unidos?

Declaraciones de Ben Rhodes a Hasan Minhaj.

**Ben Rhodes:**

Yo diría que la mayor parte.

A la narrativa mediática no le gusta decir eso. Dicen algo así como: “Bueno, ya sabes, el Partido Comunista de Cuba gestiona mal la economía”.

Pero aquí está la cuestión: ha existido un embargo total contra Cuba. Y también está esto de que la designamos como Estado patrocinador del terrorismo.

Porque lo que eso hace es impedirles el acceso al dólar. Y la razón por la que esto es importante es que, si vas a Cuba, es uno de los lugares más pobres que vas a conocer.

Ellos no eligen conducir automóviles de los años cincuenta, ¿verdad? Esa es la imagen que la gente tiene en mente.

No pueden comprar putos autos nuevos porque no tienen capacidad para acceder al dólar. No pueden.

Yo llegué al aeropuerto de La Habana. Querían construir un aeropuerto nuevo. Querían que los europeos les construyeran un aeropuerto nuevo.

Pero ningún contratista europeo quería hacerlo porque, literalmente, no pueden facilitar la transacción.

Pusieron en marcha un sector privado. Justamente aquello que nosotros decimos que queremos que hagan.

En Cuba hay personas que son propietarias de pequeños negocios sin que el Gobierno los controle: tiendas, taxis, restaurantes, ¿verdad?

Yo fui a un paladar en Cuba con José Andrés. Ya sabes, comida estupenda.

Pero no pueden abrir su economía si no hay nada a lo que conectar esa economía.

Así que, al mantenerlos herméticamente aislados, no les dejamos otra opción que seguir teniendo una economía comunista controlada.

Y después afirmamos que el Partido Comunista la está gestionando mal.

El Partido Comunista abriría su economía mañana mismo si pudiera.

Cuando yo trataba con ellos, estaban estudiando Vietnam.

Querían ser como Vietnam.

Y yo apostaría, por cierto, a que no podrían mantener el control político, porque Vietnam no está a 90 millas de Florida.

Pero es culpa nuestra.

Estamos matando de hambre a la gente ahora mismo.

Ahora que tenemos un bloqueo petrolero total, en Cuba se va la electricidad con bastante regularidad.

He hablado personalmente con personas cubanas, cubanoamericanos, que han tenido familiares que murieron porque estaban conectados a un respirador y este dejó de funcionar.

Si se va la electricidad, la unidad de cuidados intensivos neonatales deja de funcionar. Los respiradores dejan de funcionar.

Esos mismos familiares ni siquiera pudieron asistir a los funerales de las personas que murieron porque, ¿sabes qué?

Tampoco puedes mantener un cadáver refrigerado sin electricidad.

Así de oscuro es esto.

Así que, mientras pasamos junto a Maduro en prisión, nosotros, los contribuyentes, estamos financiando una política que está matando a niños y ancianos cubanos porque algunas personas en Florida quisieran recuperar esa isla.

Y eso es de lo más jodido que puede haber.