La postura rusa coincide con el pronunciamiento del portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei

María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, advirtió sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán y aseguró que Rusia colaborará con Irán para neutralizar la guerra económica impulsada desde Washington.

Coordinaremos esfuerzos para contrarrestar las iniciativas ilegales con nuestros colegas de Irán y otros países interesados, declaró Zakharova, quién denunció que la escalada de tensiones de Estados Unidos e Israel contra la nación persa está afectando gravemente los mercados energéticos mundiales.

La portavoz explicó que Rusia operará junto a Gobiernos afines para erradicar el uso de las sanciones unilaterales como mecanismo de presión internacional. Señaló que estas medidas se utilizan cada vez más para presionar y castigar a países cuyas políticas no son aceptadas por los Gobiernos occidentales.

La postura rusa coincide con el pronunciamiento del portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, quien calificó las recientes acciones económicas de la Casa Blanca contra Teherán y sus socios comerciales como una agresión directa a la soberanía nacional y al principio de autodeterminación de los pueblos.

También, China rechazó categóricamente las amenazas estadounidenses contra los compradores de petróleo iraní, defendió la legitimidad de sus lazos bilaterales bajo el derecho internacional y advirtió que, ante posibles sanciones a sus empresas, adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos.

Esta confrontación se intensifica tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la operación económica más devastadora contra Irán, bautizada como Día D y acompañada por amenazas de represalias contra cualquier entidad financiera o país que mantenga vínculos comerciales con Teherán.

Frente a esta presión, las autoridades iraníes sostienen que la estrategia de Washington está condenada al fracaso, señalando como precedente que los intentos de asfixia financiera aplicados por Administraciones previas, como la de Barack Obama, no alcanzaron sus objetivos.