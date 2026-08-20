Mujeres de cumpleaños

A pesar de las dificultades del escenario actual, este 23 de agosto la FMC arriba a su 66 aniversario con múltiples resultados y desafíos

La FMC agrupa hoy en Sancti Spíritus a unas 175 000 mujeres. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En medio del complejo escenario que hoy vive el país, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una organización que este 23 de agosto arriba a los 66 años de fundada, enrumba sus propósitos para contribuir a allanar los caminos femeninos y de la familia espirituana.

“Como organización hoy tenemos por sello distintivo el trabajo preventivo, con la atención de cada una de las problemáticas sociales que existen en nuestras comunidades; por ejemplo, a los niños con trastornos de la conducta, a las mujeres víctimas de violencia, las sancionadas, etcétera. En cada municipio contamos con una Casa de Orientación, integrada por colaboradores de diferentes especialidades para dar seguimiento a estas situaciones”, reseñó Yudelmis Valdivia Vega, miembro del secretariado de la FMC en el territorio.

Además, participa en el programa de gobierno Adelanto para las Mujeres, con sus múltiples aristas, y entre los resultados fundamentales alcanzados enumera la apertura de casitas infantiles en todos los municipios, excepto La Sierpe, con el propósito de cuidar a los niños para que sus madres puedan trabajar.

“Aquí en el propio municipio cabecera tenemos una en la empresa láctea, que acoge a los hijos de esas madres trabajadoras que no han podido acceder al círculo infantil, además de algunos pequeños que viven en la comunidad”, detalló la directiva.

Asimismo, entre los resultados más recientes de la organización mencionó la concreción de proyectos de colaboración en algunos Consejos Populares como el denominado Espuma Más, gracias al cual se instalaron lavatines para facilitar el empleo femenino y ayudar con el lavado de la ropa en los barrios, en particular a las familias más vulnerables.

“Ahora estamos inmersas en el proyecto Hogares de Alimentación, similares a los comedores del SAF. Se pretende crear una decena en cada municipio e integrar a un grupo de entidades con nosotros. El contenido fundamental es elaborar los alimentos para 10 personas vulnerables de cada uno de esos barrios”, agregó.

En el municipio de Sancti Spíritus pretenden abrir dos de estos espacios, uno en Las Tosas y otro en Palma, lugares escogidos por la Seguridad Social y el Gobierno del territorio por sus diversas problemáticas.

Ya se inauguró el primero de estos hogares en Mayajigua, Yaguajay, y en todos los casos el propósito es, además de ofrecer trabajo a las mujeres, atender a la población vulnerable de esos entornos.

A tales empeños se suma un proyecto de apoyo al enfrentamiento de la violencia de género, que pretende impactar fundamentalmente en los territorios de Sancti Spíritus y Trinidad, identificados como los de mayor incidencia de este fenómeno en la provincia.

“La idea integra a varios factores para que las mujeres víctimas de violencia tengan un local que funcione las 24 horas con especialistas de diferentes áreas y un kit de salud para darles atención y que ellas cuenten con un lugar adonde acudir hasta que se tomen conductas concretas en cada caso”, especificó Yudelmis Valdivia Vega.

La FMC —que agrupa hoy en Sancti Spíritus a unas 175 000 mujeres, quienes representan más del 90 por ciento de las habitantes de la provincia— mantiene al funcionamiento interno en bloques y delegaciones como su principal debilidad.

“Estamos inmersas en un proceso que se llama El Fidel que vive en mí con el propósito de fortalecer estas estructuras, buscando en cada lugar una líder, una mujer a la que le guste y que ame a la Federación para conducir a las demás federadas”, comentó.

Por último, refirió las múltiples actividades desarrolladas por el centenario del Comandante en Jefe, incluidos encuentros con mujeres para resaltar su figura como defensor de los derechos femeninos, un cumpleaños en la Casa de Niños sin Amparo Parental y trabajos voluntarios en todos los municipios.