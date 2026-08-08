Federación de Mujeres Cubanas celebrará su cumpleaños

Actividades recreativas, deportivas, culturales y de proyección social tendrán lugar en los 78 consejos populares de la provincia con motivo del aniversario 66 de la organización

Gabriela Estrella Cañizares

8 agosto, 2026 - 5:35am

Las mujeres espirituanas son un baluarte de la producción y los servicios. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El próximo 23 de agosto la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) arriba a sus 66 años de fundada y Sancti Spíritus lo celebra con diversas actividades recreativas, deportivas, culturales y de proyección social que tendrán lugar por estos días en los 78 consejos populares de la provincia.

A partir de la segunda semana de agosto se llevarán a cabo varias jornadas de trabajo voluntario en las comunidades espirituanas y organopónicos locales para tributar a la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.

Precisamente, en el marco de esta jornada serán reconocidas un grupo de féminas espirituanas que han puesto sus patios al servicio de la comunidad y siembran viandas y hortalizas para compartir con sus vecinos.

Liannys Pérez Bermúdez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Sancti Spíritus precisó: “También estaremos celebrando el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuya actividad central será el próximo día 11 de agosto en Jatibonico; además, con motivo de honrar su legado estamos llevando hasta diversas comunidades espirituanas talleres de manualidades, artesanía y corte y costura para que las niñas y jóvenes aprendan el oficio y puedan aportar al desarrollo y economía local desde sus lugares de residencia”.

Mientras, los municipios de Trinidad, Yaguajay y Sancti Spíritus acogerán talleres, charlas y conversatorios con perspectiva de género para educar a las mujeres en el tema y ofrecerles herramientas para enfrentar situaciones de violencia.

También, para celebrar el Día Internacional de la Juventud la FMC en Sancti Spíritus realizará actividades recreativas en campismos populares, museos, bibliotecas, monumentos y otros centros históricos.

“El próximo 23 de agosto será inaugurada la manta 66 Aniversario, una iniciativa a la que cada municipio ha contribuido y expone lo más representativo de ese lugar. Además, refleja el talento, la creatividad artística y el quehacer de las mujeres espirituanas”, añadió Pérez Bermúdez.

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Texto de Gabriela Estrella Cañizares

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