Ser mujer y dirigente implica exigirse cada día más

Así lo asegura Neisa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial en Sancti Spíritus, quien cree con total certeza en el carácter edificador de las féminas y en su poder transformador para hacer crecer cada proyecto en el que se impliquen

“Siempre nos vinculamos a la labor de la Federación de Mujeres Cubanas para apoyar el quehacer de otras féminas y hacerlas crecer a nivel personal y profesional”, refiere Neisa. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

“El esfuerzo y dedicación constantes con el que las mujeres que me rodean se lanzan al trabajo, al cuidado de su hogar y la realización de sus sueños y anhelos, me inspira a ser mejor cada día, a entregarme por completo a ellas para ayudarlas a alcanzar sus propósitos”, asegura Neisa Muro Ríos, presidenta del Consejo Electoral Provincial (CEP) de Sancti Spíritus, quien sabe, de primera mano, los retos que supone ser mujer y dirigente en la Cuba de hoy.

De procedencia campesina y muy humilde Neisa vivió sus primeros años en el central 7 de Noviembre, de La Sierpe, un lugar que evoca con profundo cariño pues, cree muy importante recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.

Uno de los grandes sueños de Neisa fue ser fiscal, por ello optó por la carrera de derecho en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, donde, tras cinco años de esfuerzo y constancia, fue una de los seis espirituanos ubicados para trabajar en la Fiscalía Municipal de Sancti Spíritus.

“Agradezco tanto los años que estuve en la fiscalía, recién graduada aprendí mucho de mis compañeros, era un colectivo excelente que me formó y sentó las bases de mi posterior vida profesional”, precisa.

Una labor a la que se dedicó con devoción. Por ello, unos años después, fue promovida a la Fiscalía Provincial, donde, también, cosechó logros avalados por sus siete años como Vanguardia Nacional dentro del sector jurídico cubano; fue allí donde alcanzó la medalla Hazaña Laboral.

“Luego de dieciséis años en la fiscalía pasé al trabajo profesional en el Partido por necesidades de esa organización a la que ya pertenecía. Yo quería seguir en mi carrera como fiscal, pero no sé decir que no y asumí este nuevo reto labora”, refiere.

En el Partido fue la encargada de atender las actividades de Gobierno, los Órganos Judiciales y los Consejos Electorales durante más de quince años. Además de mantenerse siempre vinculada a las labores del Sindicato de la Administración Pública y las organizaciones políticas y de masas del país.

“Esta nueva etapa profesional fue todo un reto; en el Partido terminé mi maestría con mucho esfuerzo, con varias madrugadas sin dormir dedicada al estudio; pero fue en este punto donde adquirí mayor sentido del deber y de la exigencia, pues tenía más responsabilidades a mi cargo”, acota.

Pero, no fue hasta finales del 2021 cuando resultó electa presidenta del Consejo Electoral Provincial (CEP) en Sancti Spíritus.

Entre los reconocimientos y lauros por su extensa trayectoria profesional destacan las medallas Armando Hart y Jesús Menéndez.

“Cuando llegué al CEP se estaban gestando en el país cinco grandes procesos en medio de la pandemia del Covid-19, aquello fue todo un reto que logramos superar con excelentes resultados gracias al quehacer del colectivo maravilloso que me rodea”, añade Neisa.

Un colectivo, integrado por más de seis mil autoridades electorales, de las cuales el 65 por ciento son mujeres que suman a sus responsabilidades laborales, las actividades en el hogar.

“Estas son las mujeres que movilizan a un pueblo entero para ejercer su derecho al sufragio en medio de las complejas situaciones que vivimos todos los cubanos. Su fuerza, ímpetu y disposición son mi mayor fuente de inspiración”, refiere.

Precisamente, este excelente trabajo que ha venido realizando el CEP espirituano le ha valido la condición de Vanguardia Nacional en el 2025 por sus resultados destacados en las esferas de comunicación institucional, informática, supervisión, economía y en la Unidad de Administración y Apoyo.

“Ser mujer y dirigente implica exigirse cada día más y tener un profundo sentido humanista para ayudar a los demás, hacer crecer a quienes nos rodean e insuflarlos de valentía para lanzarse a sus sueños; ser guía y ejemplo para otras mujeres que vienen tras nuestros pasos, mientras seguimos la impronta de quienes ya recorrieron este camino”, concluye emocionada.