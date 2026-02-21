Murió Willie Colón, uno de los precursores de la música salsa

El legendario músico, que recibió influencia de ritmos cubanos, jazz, el soul y el rhythm and blues, tiene un récord discográfico de más de 32 álbumes, los cuales le hicieron merecedor de nueve Discos de Oro y cinco de Platino

Willie Colón, figura fundamental de la salsa.

El emblemático músico de origen puertorriqueño Willie Colón, uno de los principales precursores de la salsa, falleció este sábado a los 75 años en un hospital de la ciudad de Nueva York, según confirmó su familia.

Trombonista, compositor e intérprete de emblemáticos temas de salsa como «Idilio» y «Gitana», el artista estaba internado desde hace unos días por problemas de salud, según circuló en medios de prensa.

«Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia», expresó un comunicado.

Aunque lloramos su ausencia -añadió el texto-, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre.

El también productor, nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, como William Anthony Colón Román, creció en el seno de la vibrante comunidad puertorriqueña y con orgullo se identificó con la llamada Isla del encanto, de donde eran sus padres.

Su carrera musical comenzó siendo muy joven. En 1967, a los 16 años, grabó su primer disco ‘El malo’ junto al fallecido cantante Héctor Lavoe y con quien formó uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania Records.

Con Lavoe la orquesta de Willie Colón popularizó temas como “Calle Luna, calle Sol”, “Abuelita”, “Ah, ah, oh, no”, “Ghana’e”, “El día de mi suerte”, “La murga” y “Juana Peña”, entre otros.

Recuerdan reseñas de prensa que, en 1977, se presentó con Rubén Blades en el disco ‘Metiendo mano’ y un año después, en 1978, produjo con el propio artista ‘Siembra’, uno de los discos de salsa más vendidos en la historia de ese género musical.

El salsero tiene un récord discográfico de más de 32 álbumes, los cuales le hicieron merecedor de nueve Discos de Oro y cinco de Platino. Ha vendido más 30 millones de discos en el mundo. Fue nominado ocho veces para los premios Grammy en la categoría tropical.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales, Colón elogió a Bad Bunny por difundir la salsa en el disco Debí Tirar Más Fotos, lanzado en enero de 2025 y ganador del Premio Grammy 2026 al Álbum del Año.

A través de su cuenta en X, el trombonista contó que muchas personas lo estaban llamando por un detalle especial: Bad Bunny había usado un fragmento de su canción “Calle Luna, Calle Sol” en el tema “La mudanza”.

“Todo el mundo me está llamando por el grito. Me sorprendió cuando lo vi. En un momento en el que la salsa y Puerto Rico necesitan un impulso. Benito, lo hiciste de una manera reflexiva y respetuosa. Me alegra ver esta evolución”, señaló.

Para Colón, ese gesto era importante. Consideraba que este tipo de fusiones ayudaban a mantener viva la música latina.

El reconocimiento fue mutuo. En su canción “Nuevayol”, Bad Bunny canta: “Willie Colón, me dicen el malo”, una referencia directa al histórico álbum El Malo, con el que el trombonista marcó una época en los años ’70.

El legendario músico recibió influencia de ritmos cubanos, jazz, el soul y el rhythm and blues.