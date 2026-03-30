¿Celine Dion regresa a los escenarios? Expectación mundial

Dion ofreció su última serie de conciertos en Francia en 2017, cuando se presentó en Burdeos, Lyon, Niza y Marsella, además de en esta capital

La artista ha sido calificada como una de las más grandes intérpretes de la historia.

La espera llegará hoy a su fin con el anuncio esta noche en la televisión francesa del regreso a la gran escena de la exitosa cantante canadiense Céline Dion, cuyo último concierto data de la primavera del 2020.

Según medios locales, la diva prevé alegrar a sus seguidores con la noticia de su retorno a la interpretación tras seis años de ausencia por motivos de salud, en una exclusiva del canal France 2 a las 21:05, hora local, con actuaciones previstas en la sala Paris La Défense Arena.

El pasado lunes comenzaron a “aparecer” en la capital francesa carteles alegóricos a temas de la intérprete de 58 años, quien lidió con la rara enfermedad neurológica Síndrome de la persona rígida, que también habría afectado su voz.

Este evento fue traducido como una señal de que Dion estaría a punto de anunciar su regreso con varios conciertos en la Ciudad de la Luz, donde el 26 de julio la megaestrella interpretó el Himno del amor, de Edith Piaf, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos.

La cantante quebequense tuvo en sus planes actuar en la Paris La Défense Arena en el 2020, año de su último gran concierto en Nueva York, en el contexto de su “Courage World Tour”, pero la pandemia de la Covid-19 obligó primero a posponer y después a cancelar sus presentaciones.

Medios como Le Parisien y la cadena Franceinfo, divulgaron que Dion retornaría a la gran escena con seis conciertos en septiembre en la instalación de su tipo más grande de Europa, con capacidad para 40 mil personas.

La intérprete de temas mundialmente exitosos como I’m Alive, That’s the Way It Is, My Heart Will Go On y The Power Of Love realizará el anuncio en el día de su cumpleaños 58.

Dion ofreció su última serie de conciertos en Francia en 2017, cuando se presentó en Burdeos, Lyon, Niza y Marsella, además de en esta capital.