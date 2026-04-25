Fiesta para la creación juvenil

Como parte de las adecuaciones del sistema de Enseñanza Artística, Sancti Spíritus fue testigo de los ejercicios de graduación de sus estudiantes del nivel medio

Rachel Marín, una de las egresadas en Artes Visuales, agradeció vivir la experiencia en su tierra. (Foto: Lisandra Gómez/Escambray)

Como un verdadero suceso cultural se ha calificado la graduación en Sancti Spíritus de los perfiles profesionales de Actuación, Artes Visuales y Música de los estudiantes del nivel medio con residencia aquí y formados en el Centro Provincial de la Enseñanza Artística Olga Alonso, en Villa Clara.

De acuerdo con Félix Ramón Delgado Barrizonte, al frente de la Enseñanza Artística en el territorio, el suceso fue posible gracias a los estrechos vínculos del sistema institucional de la Cultura espirituana y sus centros con el apoyo de sus homólogos villaclareños.

“Por eso hablamos de que resultó una jornada de presentaciones artísticas, por lo que se rebasaron los límites del propio ejercicio de graduación de nuestros estudiantes. Ello permitió que no solo asistieran familias y educandos, sino los públicos que quisieron”.

Diferentes instituciones como la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Centro para las Artes Serafín Sánchez Valdivia, la Biblioteca Rubén Martínez Villena y la Casa de la Trova Miguel Companioni fueron testigos de una verdadera fiesta, tal y como se anhela que sea toda culminación de estudios.

“En el caso de Artes Visuales, los tres jóvenes unirán sus creaciones en una misma sala, a fin de compartirlas con los públicos, mientras que la puesta en escena Réquiem por Virgilio, defendida por Humberto Daniel Toledo González y Teatro Garabato se prevé programar para una temporada próximamente”.

Una de las novedades de estos ejercicios fue que agrupaciones musicales subvencionadas o no del territorio se sumaron a las evaluaciones. De esa forma, se enriquecieron las presentaciones y permitió el diálogo de los futuros artistas con los posibles proyectos a los que pertenecerán.

“Ilú, Cuarteto Alicios, la Orquesta de Cuerdas Roberto Jiménez y Magali y su jugada acompañaron a los instrumentistas. Así, se logró un primer acercamiento entre los creadores y nuestros nuevos egresados”, acotó la fuente.

Los graduados espirituanos del nivel medio de la Enseñanza Artística serán vitales motores para impulsar la vida cultural de Sancti Spíritus. Queda como asignatura pendiente a las instituciones del territorio lograr “enamorarlos” con opciones laborales y espacios de creación tentadores para que no emigren hacia plazas más seductoras.