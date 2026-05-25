En fotos: Este pueblo de mambises vencerá

Desde la plaza Serafín Sánchez Valdivia, una representación del pueblo espirituano rechazó en Tribuna Antimperialista la maniobra del gobierno de Estados Unidos para enjuiciar al General de Ejército Raúl Castro Ruz

Los espirituanos respaldaron la Declaración del Gobierno Revolucionario cubano y la decisión inquebrantable de defender la paz y la soberanía de nuestra Patria. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)