En fotos: Este pueblo de mambises vencerá
Desde la plaza Serafín Sánchez Valdivia, una representación del pueblo espirituano rechazó en Tribuna Antimperialista la maniobra del gobierno de Estados Unidos para enjuiciar al General de Ejército Raúl Castro Ruz
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