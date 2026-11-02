Nathalia Filgueiras, de 20 años, copiloto del jet privado que se estrelló en Florida

La joven de 20 años había recibido la licencia para volar a los 17.

La copiloto de un jet privado que se estrelló el domingo en Florida —causando la muerte de las nueve personas que iban a bordo— ha sido identificada como Nathalia Filgueiras, de 20 años, según un informe.

El domingo por la tarde, Filgueiras ejercía como copiloto de un Learjet 60 que volaba desde Texas hacia las Bahamas cuando la aeronave entró en picado y se estrelló en una zona residencial de Palm Beach, dejando un cráter humeante al borde de la carretera.

La joven, oriunda de Boca Ratón (Florida), había sentido pasión por la aviación durante toda su vida. Tras obtener su licencia de piloto a los 17 años, acumuló más de 1 300 horas de vuelo, según relató su madre, Camila Corteleti, a The New York Times.

Una grabación de audio captó a Nathalia emitiendo una llamada de socorro («mayday») mientras el avión caía rápidamente, descendiendo a una velocidad de 365.76 kilómetros por hora. «Nos vamos a estrellar contra el suelo», dice en un momento dado, añadiendo poco después: «Se nos ha acabado el tiempo».

La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas, pero terminó precipitándose en picada en Florida.

Varios testigos grabaron el accidente, en cuyas imágenes se observa cómo el avión estalla en una enorme bola de fuego al costado de una carretera.

Según dio a conocer, en la aeronave viajaban además el piloto Jeff Gregory, los esposos Adam Robinson y Helen Sharp; sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2; así como Rachael Reed; Charmi Fehr; y Anita Maria Cetina, esta última, la cuidadora de ambos menores.

Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2, fallecieron en el accidente aéreo.

(Con información de agencias)