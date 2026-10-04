EEUU: Prosigue búsqueda de personas tras desaparición de avión ambulancia

La Administración Federal de Aviación desplegó aviones, helicópteros y embarcaciones en las operaciones de búsqueda

Al parecer la ambulancia aérea estaría volando a ciegas debido a problemas eléctricos.

La Guardia Costera de Estados Unidos continúa este domingo la búsqueda de seis personas desaparecidas tras el hallazgo de restos de un avión ambulancia frente a la costa de Nantucket, isla a unos 50 kilómetros de Cape Cod, Massachusetts.

El aparato, en el que viajaban dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, perdió todo contacto con los radares en la madrugada del sábado cuando se dirigía del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en ese archipiélago del océano Atlántico Norte, al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

La aeronave, que pertenecía a la compañía canadiense Latitude Air Ambulance, era un Gulfstream G-100, que se precipitó de los 23 mil 500 pies a los 11 mil a unos 20 minutos del aterrizaje, dijo el rastreador FlightAware. La Administración Federal de Aviación desplegó aviones, helicópteros y embarcaciones en las operaciones de búsqueda.

De acuerdo con los reportes, hubo una conversación entre un controlador de tráfico aéreo que preguntó al piloto si estaba declarando una emergencia, pero no recibió una respuesta.

Al parecer la ambulancia aérea estaría volando a ciegas debido a problemas eléctricos cuando una tormenta la impactaba, poco antes de desaparecer en las aguas de Nantucket.

Las otras cuatro personas a bordo eran ciudadanos canadienses, indicó el ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, en su cuenta en la red social X.

Latitude Air Ambulance cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, señaló su sitio oficial.

La propia página describió al G-100 como “la aeronave dedicada a evacuaciones médicas con mayor alcance de Norteamérica”.