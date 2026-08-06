Movimiento Sin Tierra de Brasil entrega a Cuba 7,6 toneladas de medicamentos

El cargamento está compuesto fundamentalmente por antibióticos de alto perfil, esenciales para la atención médica y quirúrgica en un hospital de tercer nivel

Como expresión de los históricos lazos de solidaridad entre los pueblos de Cuba y Brasil, el Movimiento Sin Tierra (MST) entregó este miércoles un donativo de 7,6 toneladas de medicamentos destinados al sistema nacional de Salud Pública, una contribución que llega en un momento de especial complejidad para el país.

El doctor Reynaldo Denis de Armas, subdirector del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras —una de las instituciones beneficiadas—, agradeció en nombre del Ministerio de Salud Pública el gesto solidario y resaltó la importancia de esta ayuda para un centro de referencia nacional que atiende a pacientes de alta complejidad procedentes de todo el territorio.

Explicó que el cargamento está compuesto fundamentalmente por antibióticos de alto perfil, esenciales para la atención médica y quirúrgica en un hospital de tercer nivel, además de otros medicamentos de gran demanda, entre ellos omeprazol, cuya disponibilidad actualmente resulta limitada en el país.

Es una ayuda muy significativa en estos momentos, afirmó el directivo, quien reiteró el agradecimiento al MST por una entrega que contribuirá a garantizar la continuidad de los servicios asistenciales.

El donativo forma parte de una campaña solidaria permanente impulsada por esa organización brasileña. Con anterioridad, el MST envió a Cuba 4,6 toneladas de medicamentos e insumos médicos para apoyar la recuperación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, incluidos recursos destinados al Instituto de Endocrinología y al Hospital Ortopédico Frank País.

Marcelo Durao Fernández de Oliveira, dirigente del MST, afirmó que para esa organización constituye un honor acompañar al pueblo cubano y contribuir con su sistema de Salud, al tiempo que denunció los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla.

Cuba es un ejemplo humanitario, humanista e internacionalista para el mundo, señaló, y ratificó que la solidaridad del MST continuará mediante una campaña permanente de apoyo.

Durao Fernández explicó que, además de los envíos organizados con la colaboración de las autoridades sanitarias cubanas, integrantes del movimiento que viajan a la Isla aportan medicamentos como parte de esta iniciativa.

Esta no es la última donación; la próxima tampoco será la última, aseguró el dirigente brasileño, al reafirmar el compromiso de mantener los vínculos de hermandad y cooperación con Cuba.

El nuevo envío del MST reafirma que, aun en circunstancias adversas, la solidaridad entre los pueblos continúa siendo una fuerza capaz de acompañar y respaldar los esfuerzos por preservar la salud y el bienestar de las personas.