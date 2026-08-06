Identifican fallecidos en derrumbe parcial de antigua ESBEC en Remedios

El sobreviviente de la tragedia se recupera favorablemente en el hospital Arnaldo Milián Castro. Foto: Manuel Eduardo Jiménez

Más de 16 horas de intensa búsqueda terminaron con un saldo trágico en Remedios: un joven y un adulto mayor perdieron la vida tras el derrumbe de la vieja ESBEC La Uno, mientras que un tercero fue rescatado con vida. El suceso, registrado a las 4:30 p.m. del miércoles, obligó a desplegar un enorme contingente de emergencia que trabajó toda la noche para remover los escombros.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Alberto Rojas Julién (24) y Francisco González Navarro (77), oriundos de Caibarién. Ambos permanecieron atrapados bajo la estructura hasta la mañana de este jueves, cuando los cuerpos de bomberos y rescate, apoyados por maquinaria pesada, concluyeron las labores de extracción. Horas antes, en la noche del miércoles, los esfuerzos habían dado frutos con el hallazgo con vida de Jorge Luis Pardo Águila (29), quien se recupera satisfactoriamente en el hospital Arnaldo Milián Castro.

El operativo reunió a efectivos del MININT, la Cruz Roja y las FAR, quienes sortearon la complejidad del terreno iluminados por generadores eléctricos. La respuesta sanitaria incluyó el traslado urgente por el SIUM y acompañamiento psicológico para los deudos que aguardaban en el perímetro.

Las principales autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara siguieron de cerca el rescate, velando por la seguridad de los intervinientes. Ahora, los peritos tratan de esclarecer las causas del colapso.

Con información de Manuel Eduardo Jiménez Mendoza y prensa local