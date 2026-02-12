No al apagón cultural

El sector ha reorganizado sus acciones para mantener opciones destinadas a todos los grupos etarios

La descentralización de la Enseñanza Artística ha sido el mayor reto del sector cultural en el actual contexto. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Permitir que suceda un apagón cultural sería como una rendición, aseguró Yoel Pérez Triana, al frente del Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus, al tiempo que se refirió a todas las alternativas posibles para evitarlo.

“Nosotros también vamos a continuar en la defensa de lo que hasta ahora se ha logrado en estos años de Revolución. Por ello, concentraremos nuestras acciones en las comunidades, asumido como el principal escenario”.

Artistas, intelectuales, directivos y trabajadores se nutren de otras experiencias, como en los tiempos más fuertes de la covid y el año 2025, donde los largos períodos de apagones obligaron a reorganizar las programaciones de todas las expresiones artísticas.

“Contamos con un grupo de artistas aficionados, instructores de arte —incluso los que hoy se forman que saldrán a continuar estudios en sus territorios—, el movimiento de creadores subvencionados, los escénicos de cada localidad, que permitirán enriquecer las propuestas en los diferentes Consejos Populares”.

Intencionar las iniciativas en las instituciones y espacios públicos con mejores condiciones, según las exigencias actuales, que requieren el gasto mínimo de combustible, resulta también un pilar de la estrategia de trabajo.

“Conocemos de lugares que no precisan de energía eléctrica para que abran sus puertas. Por ejemplo, bibliotecas, librerías, museos… Y mucho más si hoy desde el sector educacional hay una flexibilización de los horarios, que pueden aprovecharse mejor esos espacios en la formación de nuestros estudiantes”.

Igualmente, llamó a utilizar en las instituciones formatos musicales pequeños que no exijan de equipos de audio o que se exploten más las tecnologías recargables.

“En los encuentros realizados se ha pensado, discutido y analizado qué y cómo hacer para que las instituciones no pierdan sus funciones.

“Desde hace días el propio Ministro de Cultura anunció que la Feria Internacional del Libro se pospuso. Similar a lo ocurrido con ese gran evento ha sucedido con otros en esta tierra, como las Parrandas de Zaza, previstas para el 8 de marzo y cuya realización dependerá de que las condiciones de la nación lo permitan”.

De acuerdo con Pérez Triana, la enseñanza artística es la más afectada a partir del proceso de descentralización del que ha sido objeto. Aunque se reconoce que no resulta lo ideal para ningún proceso educativo, se han adoptado medidas emergentes.

“En el caso de nuestra única escuela, se quedarán allí los residentes en el municipio cabecera. El resto irá hacia sus territorios, donde está garantizada la continuidad de la formación general y, en el caso del instrumento o la especialidad de danza recibirán el acompañamiento de un profesional capacitado en sus lugares de residencia y por las vías digitales, como se hizo durante la pandemia.

“Nuestros estudiantes que reciben clases fuera de Sancti Spíritus, igualmente se ubicarán según sus niveles y se integrarán a nuestras unidades artísticas”.

Sin dudas, los retos son grandes para un sector medular en cualquier nación y que acoge a muchas personas a lo largo y ancho de la geografía provincial.

“Esta situación nos obliga a pensar, realizar consultas y tomar decisiones de manera colectiva para evitar errores que puedan lacerar significativamente el futuro de nuestra cultura que son nuestros estudiantes y, por supuesto, que no haya una ruptura en la programación cultural”, concluyó el directivo.