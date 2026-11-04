No hay cubanos entre los fallecidos en accidente ferroviario en España

La noticia ofrece tranquilidad a la comunidad cubana residente en España, así como a sus familiares en la isla

Todas las personas fallecidas en el siniestro ya fueron identificadas.

Una vez concluida la identificación de las víctimas mortales del siniestro ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Toledo, las autoridades españolas anunciaron que entre los fallecidos hay 15 ciudadanos extranjeros de 10 nacionalidades, pero ninguno de ellos es cubano.

De acuerdo con el Centro Integrado de Datos (CID) todas las personas fallecidas en el siniestro ya fueron identificadas, de las cuales 54 eran de nacionalidad española y 15 extranjeras.

Entre las víctimas extranjeras figuran cuatro estadounidenses, dos australianos, dos japoneses y ciudadanos de Argentina, Canadá, República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez. No aparece ningún ciudadano cubano en el listado oficial.

El proceso de identificación estuvo a cargo de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, con la participación de especialistas de la Guardia Civil y del Instituto Nacional de Toxicología, indicó la agencia EFE.

Según la información oficial, 56 personas fueron identificadas mediante huellas dactilares y las otras 13 mediante pruebas de ADN. Las autoridades también comunicaron la identidad de todos los fallecidos a sus familiares y a las correspondientes oficinas consulares en el caso de las víctimas extranjeras.

El accidente ferroviario de Urda, en el que estuvieron implicados un tren AVE y un convoy de la compañía Iryo, dejó además decenas de heridos y provocó una profunda conmoción en España.

La confirmación de que no hay cubanos entre los fallecidos ofrece tranquilidad a la comunidad cubana residente en España, así como a sus familiares en la isla.

(Con información de agencias)