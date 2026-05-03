No se registran fallecidos en accidente en la Autopista Nacional

Un total de 48 personas reciben atención médica en los hospitales Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima y el Pediátrico Paquito González Cueto, ambos en Cienfuegos

Fotos: Perlavisión

Alrededor de las 2:40 a.m. de este domingo, un ómnibus Yutong que realizaba el trayecto desde La Habana con destino a la provincia de Guantánamo sufrió un accidente masivo de tránsito en la Autopista Nacional, en el en el tramo conocido como Puente de las Cajas, entre el kilómetro 172 y 176 de la autopista nacional, de acuerdo con el reporte del colega Miguel Adrián Rodríguez Pérez.

Como resultado del siniestro, un total de 48 personas reciben atención médica en los hospitales Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima y el Pediátrico Paquito González Cueto, ambos en Cienfuegos.

Entre los lesionados se reportan siete menores de edad, de ellos tres lactantes. Según la clasificación de riesgo, tres pacientes se encuentran en código rojo, mientras que el resto permanece en código amarillo.

La información fue confirmada por la doctora Ling Denisse Santeiro, directora del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos quien precisó que, afortunadamente, no se lamentan víctimas fatales.

Según datos oficiales publicados en el perfil de Facebook de la Dirección General de Salud en Cienfuegos, los primeros lesionados fueron trasladados inicialmente al policlínico de Aguada de Pasajeros, donde se activaron de inmediato los protocolos establecidos para la atención de emergencias.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio se encuentran presentes en los centros hospitalarios, para dar seguimiento a la evolución de los lesionados y a la organización de la respuesta sanitaria.

(Con información de Miguel Adrián Rodríguez Pérez)