Accidente masivo en La Habana con varias personas lesionadas (+fotos)

Hasta donde se tiene constancia el incidente se produjo cuando el microbús irrespetó el derecho de vía del camión, lo cual provocó la colisión

El accidente tuvo lugar en la intersección de 23 y Paseo, en el Vedado capitalino. (Fotos: Facebook)

En horas de la mañana de hoy se produjo un accidente masivo en la intersección de 23 y Paseo, en el Vedado capitalino, que involucró a un microbús de transporte, tipo Gazelle, que transportaba pasaje y un camión del Comando 9 del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

De acuerdo con las autoridades del Gobierno, del Ministerio del Interior y de factores de la comunidad, que se personaron de inmediato en el lugar, hasta donde se tiene constancia el incidente se produjo cuando el microbús irrespetó el derecho de vía del camión, lo cual provocó la colisión.

Las fuentes detallaron que de inmediato se procedió al traslado de los lesionados hacia los centros asistenciales más cercanos, los Hospitales Calixto García y Clínico de 26, donde reciben las atenciones pertinentes y hasta el momento no se reportan fallecidos a causa del siniestro.

En estos momentos se procede al cierre ordenado de las calles aledañas al suceso para priorizar la seguridad vial en lo que se avanza en el esclarecimiento del hecho.

Yaniova Corrías Vega, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en La Habana y testigo del accidente, señaló que enseguida los transeúntes y chóferes prestaron el auxilio a las personas lesionadas y para el traslado de los heridos hacia las instituciones hospitalarias.

Autoridades de tránsito recuerdan el debido respeto a las leyes del tránsito para evitar estos lamentables incidentes.