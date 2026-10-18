Nueva encuesta mantiene escenario de empate técnico, con Lula delante

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, y Lula, del Partido de los Trabajadores, disputarán el balotaje después de que ambos obtuvieran las mayores votaciones en la primera ronda

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, registra 51 por ciento de los votos válidos frente al 49 por ciento del senador Flávio Bolsonaro, según una encuesta divulgada hoy, que sitúa la disputa en empate técnico.

El sondeo del Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas indica que la diferencia de dos puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error de 2,15 puntos, cuando falta una semana para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 25 de octubre.

Asimismo, en la consulta estimulada, que presenta los nombres de los candidatos a los entrevistados, Lula alcanza 46,4 por ciento de las intenciones de voto, mientras Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, obtiene 44,6 por ciento.

Otro cinco por ciento de los encuestados afirmó que votaría en blanco, anularía su sufragio o no elegiría a ninguno de los dos aspirantes, en tanto 3,9 por ciento no supo responder o prefirió no opinar.

La encuesta también refleja una elevada definición del voto: 93,5 por ciento de los participantes aseguró que su decisión para el balotaje es definitiva, mientras un 5,4 por ciento reconoció que todavía podría cambiar de opinión y un 1,1 por ciento no respondió.

Sobre la participación electoral, 76,5 por ciento manifestó que acudirá con seguridad a las urnas y 12,8 por ciento dijo que probablemente lo hará, en tanto otro 5,2 por ciento respondió que quizás votará.

La asistencia constituye un factor relevante después de que 33 millones 469 mil 244 electores se ausentaran de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cifra que dejó una abstención del 21,08 por ciento del padrón habilitado.

En cuanto al rechazo, Lula y Flávio Bolsonaro registraron el mismo índice: 45,3 por ciento de los entrevistados afirmó que no votaría por uno o por otro bajo ninguna circunstancia; un 4,7 por ciento expresó rechazo a ambos; mientras 2,4 por ciento declaró no rechazar a ninguno.

Para la encuesta, el instituto entrevistó presencialmente en sus domicilios a dos mil 100 personas entre el 15 y el 17 de octubre.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, y Lula, del Partido de los Trabajadores, disputarán el balotaje después de que ambos obtuvieran las mayores votaciones en la primera ronda del 4 de octubre, cuando el senador obtuvo 47,03 por ciento de los votos y el mandatario 45,16.

Desde ese primer turno, diferentes sondeos habían mostrado un escenario muy cerrado de intención de votos para la segunda vuelta, con empate técnico entre ambos aspirantes, pero con el legislador a la cabeza.