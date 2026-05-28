Nuevas ambulancias fortalecen Servicios de Urgencias y Emergencias médicas en Sancti Spíritus

El lote está compuesto por cuatro unidades que mejoran la capacidad de respuesta ante la cantidad de casos reportados por jornada

Con las cuatro nuevas ambulancias se amplía el parque de transporte sanitario. (Fotos: Cortesía del SIUM en Sancti Spíritus)

Con el objetivo de fortalecer los Servicios de Urgencias y Emergencias médicas, Sancti Spíritus recibió cuatro nuevas ambulancias de apoyo vital avanzado, confirmaron autoridades del sector.

El doctor Eduardo Contreras Lara, asesor provincial del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) en el territorio, explicó que dichas ambulancias, de la marca Dongfeng, fueron asignadas por el Ministerio de Salud Pública y están dotadas de la tecnología necesaria para atender las urgencias médicas.

Con estos medios, destinados a la Base Central del SIUM en Sancti Spíritus, ubicada próxima al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, se amplía el parque de transporte sanitario y suman alrededor de 10 las ambulancias operativas para dar respuesta a la cantidad de activaciones que se producen por jornada, precisó Contreras Lara.

La llegada de los cuatro nuevos equipos reafirma la prioridad otorgada por el Estado cubano a la Salud Pública y mejora la capacidad de respuesta del SIUM en medio del complejo escenario que vive el país, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene el Gobierno de Estados Unidos contra la isla.