En video: Comunicar en tiempos de transformación

¿Cuáles son las estrategias para lograr que todos los sectores de la sociedad espirituana se sumen a la información clara y oportuna al pueblo?

Audiovisuales Escambray

1 agosto, 2026 - 5:35am

Comunicar -y hacerlo bien- es, en tiempos de transformaciones profundas en Cuba, un reto para la Comunicación Social en todos los ámbitos que recoge la Ley aprobada en 2024.

Desde la Dirección de Información y Comunicación Social en Sancti Spíritus, su director conversa con Escambray acerca de las estrategias para lograr que todos los sectores de la sociedad espirituana se sumen a la información clara y oportuna al pueblo.

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