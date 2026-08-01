En video: Comunicar en tiempos de transformación

¿Cuáles son las estrategias para lograr que todos los sectores de la sociedad espirituana se sumen a la información clara y oportuna al pueblo?

Comunicar -y hacerlo bien- es, en tiempos de transformaciones profundas en Cuba, un reto para la Comunicación Social en todos los ámbitos que recoge la Ley aprobada en 2024.

Desde la Dirección de Información y Comunicación Social en Sancti Spíritus, su director conversa con Escambray acerca de las estrategias para lograr que todos los sectores de la sociedad espirituana se sumen a la información clara y oportuna al pueblo.