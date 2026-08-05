Refuerzan vigilancia epidemiológica ante aumento de casos febriles en Sancti Spíritus

El incremento está en correspondencia con la actual época del año, proclive a la aparición de brotes de enfermedades como dengue, chikungunya y otras arbovirosis

Los casos febriles en edad pediátrica son atendidos según los protocolos establecidos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El sistema sanitario del territorio espirituano refuerza la vigilancia epidemiológica ante el aumento de los casos febriles reportados por la provincia; ascenso en consonancia con la actual época de año, según confirmaron autoridades del sector.

La doctora Yurien Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM), aclaró que Sancti Spíritus no reporta transmisión de dengue ni de otras arbovirosis en ninguno de sus municipios ni áreas de salud, pero sí comienza a registrar un incremento de los síndromes febriles; situación que puede tornarse compleja.

En particular, el dengue, que tiene mayor incidencia en la etapa lluviosa del año, muestra en el territorio, como tendencia, más cantidad de casos en los meses de agosto, septiembre y octubre, aclaró Negrín Calvo.

La funcionaria del CPHEM reiteró la alerta sobre el alza de los casos febriles y de la focalidad por Aedes aegypti, vector transmisor de estas enfermedades, lo que puede facilitar la presencia de casos sospechosos de dengue, chikungunya y otras arbovirosis.

Específicamente, los municipios de Trinidad, Sancti Spíritus y Cabaiguán presentan las mayores incidencias —añadió la especialista—, por lo que se trabaja intensamente para mantener la estabilidad epidemiológica en esos territorios.

En consecuencia, el sistema de Salud Pública incrementa la vigilancia epidemiológica en toda la provincia, ya que existen causas y condiciones para la aparición de brotes de estas enfermedades, teniendo en cuenta las medidas contenidas en el Plan de Enfrentamiento a las Arbovirosis con que cuenta la provincia, cada uno de sus municipios y las áreas de Salud; en lo fundamental, en aquellos que tradicionalmente constituyen los de mayor riesgo, agregó la doctora Yurien Negrín.

Entre las acciones implementadas, la subdirectora general del CPHEM enumeró el establecimiento de sitios centinelas para la vigilancia de febriles y, de esta forma, poder identificar oportunamente el incremento de estos casos y actuar rápidamente en el control epidemiológico.

La especialista destacó, igualmente, la importancia del seguimiento y la vigilancia estrecha a los viajeros internacionales; y ante la presencia de signos y síntomas de alguna enfermedad infecciosa, realizar el aislamiento hospitalario obligatorio y la notificación inmediata al Departamento de Control Sanitario Internacional de la provincia.

Al propio tiempo, según la disponibilidad de recursos, se mantienen las acciones ante esta situación mediante la realización del tratamiento focal y se concede prioridad en cada ciclo a las manzanas con alto riesgo epidemiológico para la transmisión de arbovirosis, expuso.

En cuanto a la fumigación o adulticida, se está realizando en las manzanas con presencia de focos, febriles e IgM reactivas para dengue, de acuerdo con la disponibilidad de combustible y plaguicida en cada territorio, manifestó la doctora Negrín Calvo, quien aseguró que la provincia cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para estas acciones de forma coordinada.

La especialista aludió también a la utilización del control biológico con peces y a la aplicación de las medidas de saneamiento ambiental, como la limpieza de cursos superficiales y solares yermos para evitar así la procreación del vector.

En este sentido, instó a la población a mantener limpios, chapeados y libres de criaderos de mosquitos los patios de las viviendas, sus alrededores, y tomar igual medida en los centros laborales y educacionales.

Recomendó, igualmente, asistir al médico ante la presencia de síntomas que hagan pensar en alguna de las enfermedades mencionadas, ingerir abundante líquido y hacer reposo.

Asimismo, abogó por emplear los canales oficiales de comunicación para actualizarse sobre la situación epidemiológica y mantener el autocuidado y la responsabilidad individual y colectiva.