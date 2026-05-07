Papa León XIV abordó bloqueo a Cuba en audiencia con Secretario de Estado de EEUU

La preocupación del Santo Padre por el aumento de las tensiones entre ambos países se evidenció en sus pronunciamientos tras el recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano, con la aprobación de esa orden ejecutiva

En el encuentro se trató acerca de “los conflictos en Oriente Medio, África y la situación en Cuba”. (Foto: PL)

El papa León XIV abordó este jueves en la audiencia concedida al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, la situación del pueblo de Cuba, víctima del agravamiento del criminal bloqueo de Estados Unidos, confirma un comunicado.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News, basado en una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede, destaca que en ese encuentro efectuado a las 11:00 hora local de este jueves en el Palacio Apostólico Vaticano se trató acerca de “los conflictos en Oriente Medio, África y la situación en Cuba”.

Luego de la audiencia papal, Rubio fue recibido por su homólogo vaticano, el cardenal Pietro Parolin, así como por el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales, encuentro donde también se trató sobre esos asuntos, incluido el tema cubano.

Parolin, adelantó la víspera que entre los aspectos centrales de esos encuentros se encontraban los de “América Latina, Cuba, Líbano y Gaza”.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario Avvenire refiere que entre los puntos de la agenda se incluyó “sobre todo, Cuba, dado el papel crucial que desempeña la Santa Sede” a favor de un diálogo entre Estados Unidos y ese país “privado de energía tras el bloqueo de petróleo impuesto por la administración” norteamericana.

“Se trata de un bloqueo dentro de otro bloqueo que Washington, sin embargo, niega”, apuntó ese medio en referencia a la orden ejecutiva firmada el 29 de enero último por el presidente Donald Trump, para impedir la entrada de combustible a la isla, acción que se sumó a las presiones y amenazas que se mantienen desde hace más de 60 años.

La preocupación del Santo Padre por el aumento de las tensiones entre ambos países se evidenció en sus pronunciamientos tras el recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano, con la aprobación de esa orden ejecutiva.

Poco después de la firma de ese documento por Trump, León XIV invitó a “un diálogo sincero y eficaz”, entre los “dos países vecinos”, dadas las consecuencias de tales medidas para el pueblo de Cuba, y pidió “¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!”.

En los momentos en que tenían lugar, este jueves, la audiencia de Rubio con el papa León XIV y su posterior reunión con el cardenal Parolin, miles de manifestantes se pronunciaban en Roma y otras ciudades de Italia contra la presencia en este país del secretario de Estado norteamericano.

Durante la marcha los asistentes a esa movilización solidaria expresaron en sus pancartas “¡Fuera Rubio de Roma!” y señalaron que “¡Cuba no está sola!”, consignas reafirmadas por diversos oradores, quienes rechazaron la criminal política estadounidense contra la isla, y la visita a este país de uno de sus principales promotores.