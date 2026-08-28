Se abrirán las aulas al nuevo curso escolar (+video)

Este primero de septiembre las instituciones educativas de Sancti Spíritus abrirán sus puertas al curso escolar 2026-2027, con no pocos desafíos.
Mantener la calidad del proceso docente-educativo, a pesar de las limitaciones económicas que enfrenta el país, compromete más a los educadores, familias y comunidades. Para ello, la educación general traza alternativas en todas las enseñanzas.
La venta de uniformes escolares, la insuficiente cobertura docente y las adecuaciones en los centros seminternos son asuntos de especial interés en la provincia, donde se refuerzan las acciones para proteger la formación de los estudiantes.
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