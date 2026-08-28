Se abrirán las aulas al nuevo curso escolar (+video)

Mantener la calidad del proceso docente-educativo, a pesar de las limitaciones económicas que enfrenta el país, compromete más a los educadores, familias y comunidades

El inicio del curso escolar constituye un momento importante en la vida de muchas familias espirituanas.

Este primero de septiembre las instituciones educativas de Sancti Spíritus abrirán sus puertas al curso escolar 2026-2027, con no pocos desafíos.

Mantener la calidad del proceso docente-educativo, a pesar de las limitaciones económicas que enfrenta el país, compromete más a los educadores, familias y comunidades. Para ello, la educación general traza alternativas en todas las enseñanzas.

La venta de uniformes escolares, la insuficiente cobertura docente y las adecuaciones en los centros seminternos son asuntos de especial interés en la provincia, donde se refuerzan las acciones para proteger la formación de los estudiantes.