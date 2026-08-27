Actuación perfecta de espirituanos en Guayaquil (+fotos y video)

Con solo tres atletas la delegación espirituana conquistó ocho medallas en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda

Gustavo Martínez se llevó una medalla de oro en la impulsión de la bala y una de plata en el lanzamiento de jabalina. (Fotos: Calixto N. LLanes/JIT)

Con solo tres atletas, Sancti Spíritus protagonizó una actuación perfecta en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda con sede en Guayaquil, Ecuador, en los que conquistó ocho medallas: dos de oro y seis de plata, para convertirse en la provincia que más le aportó a la delegación cubana.

Del trío yayabero, la ajedrecista Ania Adriana Salvia Campos logró una presea de oro en el evento clásico femenino y tres de plata en las modalidades de absoluto, blitz y absoluto de blitz.

Ania Adriana logró una presea de oro en el evento clásico femenino y tres de plata en las modalidades de absoluto, blitz y absoluto de blitz.

En ese propio deporte, Luis Alberto Machado Quiñones ganó dos de plata repartidas en el absoluto y el blitz.

Pero lo más destacado corrió a cargo de Gustavo Manuel Martínez Hernández en las competiciones de atletismo al llevarse una medalla de oro en la impulsión de la bala y una de plata en el lanzamiento de jabalina.

Luis Alberto Machado Quiñones ganó dos de plata repartidas en el absoluto y el blitz.

Pero Guayaquil acogió también el open de atletismo para mayores y en el que el espirituano participó para aprovechar el evento en su fogueo competitivo, donde se llevó tres medallas para sumar un total de cinco en tierras ecuatorianas y convertirse en el más destacado de la delegación. La plata la obtuvo en la jabalina y los bronces en bala y disco.

Al evaluar la participación de los espirituanos, Pedro Quevedo García, quien atiende el deporte para personas en situación de discapacidad en la Dirección Provincial de Deportes, destacó que los resultados muestran el trabajo serio y estable de los entrenadores y toda la familia de esta modalidad en el territorio, incluidos los municipios.











“Eso nos compromete y nos obliga a redoblar los esfuerzos para consolidar los resultados”, puntualizó.