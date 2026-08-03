Nuevos animales en el zoológico espirituano

Un monito Rhesus y un cocodrilo pequeño son los nuevos habitantes de El Bosque. En ambos casos se entrenan como mascotas

Unas 146 especies de animales habitan en las diferentes áreas del centro. (Foto: Rosa Blanco/ Escambray)

“Mauro, el nuevo monito que se convirtió en la mascota del zoológico de Sancti Spíritus, goza de buena salud y se adaptó con facilidad a su actual recinto”. Así lo declaró a Escambray Taimí Mencía Venegas, directora del centro, quien explicó que llegó a raíz de un traslado del parque de Santa Clara y desde su llegada muestra buen estado de ánimo y socializa con su cuidador y los visitantes.

La adquisición del pequeño antropoide de la rasa Rhesus fue posible a través del intercambio de animales que se realiza entre los distintos zoológicos del país, gracias al cual Sancti Spíritus aportó ejemplares de pecaríes de collar, conocidos también como jabalíes americanos, para incrementar esa especie en el parque de Villa Clara y desde allí enviaron al carismático Mauro.

“El domingo anterior El Bosque se vistió de gala con la presencia de los niños y de Mauro, que anduvo entre los visitantes sin dificultad, muchos lo cargaron y jugaron con él mientras disfrutaron de la presentación de payasos del Proyecto Sofía con sus muñecos, y del grupo Los Yayaberitos. Ese monito ya le hacía falta al centro, pues Manolito, la anterior mascota, creció y no puede interactuar libremente con el público”; aclara la directora.

Otro animal llegó recientemente a El Bosque; se trata de un pequeño cocodrilo, que hasta entonces estuvo en manos de un particular y fue adquirido a través del Citma. Mide unos 75 centímetros de largo y ya se está entrenando para utilizarlo como mascota.

“Se encuentra en buen estado de salud —precisa Taimí—, el propio médico veterinario del parque lo asiste y adopta todas las medidas de seguridad exigidas, es decir, con su boca bien atada y las extremidades controladas, a fin de mostrarlo fuera de su recinto y que el público lo pueda tocar o se haga fotos”.

Al referirse al resto de los animales de la instalación, la directora aclaró que las hienas están en perfecto estado y el leopardo, que también vino pequeñito de otro parque de La Habana, ya es todo un adulto. También precisa que los leones han estado más afectados, no por la alimentación, sino por la falta de medicamentos antiparasitarios, los cuales, por suerte, ya se pudieron adquirir y comenzaron a aplicarles el ciclo requerido, que incluye además a otros animales.

En el zoológico de Sancti Spíritus 146 especies de animales que incluyen diferentes tipos de monos, el jaguar, los pecaríes, los chacales, los cocodrilos cubanos y americano, las hienas rayadas y las moteadas, aves, así como cebú enano, búfalos y ponis, entre otros.

Por último, explicó que las iguanas del zoológico fueron capturadas y trasladadas como parte de un intercambio de animales con su similar de Villa Clara, porque de aquí se escapaban y andaban entre la Feria y La Bolera, lo cual generaba comentarios y quejas de la población.