Nuevos precios para la entrada al zoológico

La medida obedece a la confección de fichas de costo que contemplan incremento en gastos para poder asegurar los servicios y mantenimiento de las áreas dentro de la instalación

La única instalación de su tipo en la provincia aplica nuevos precios. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

Desde hace algunos días muchos espirituanos cuestionan la subida del precio para acceder al parque zoológico El bosque, de Sancti Spíritus, un sitio al que tradicionalmente acuden personas de todas las edades en busca de esparcimiento, sobre todo en tiempos de vacaciones y receso escolar.

Escambray busca información sobre el tema y constata que, en efecto, en los últimos años el cobro de la entrada al centro ha sufrido varias modificaciones, desde cinco pesos en una etapa inicial, hasta 10, 15 y 20, pero a partir de ahora ese importe será de 60 pesos los mayores y 30 los menores.

Según datos ofrecidos por Leidy Laura Hernández Pérez, la encargada del Departamento Económico, estas variantes de cobro están avaladas por la Resolución No. 148/23 del Ministerio de Finanzas y Precios y obedece a la imposibilidad de costear con las anteriores tarifas los gastos que se generan en la instalación, entre los que figuran: salario de los trabajadores, productos, insumos, alimentos, medicamento animal, en fin, todo lo relacionado con las prestaciones puertas adentro del parque.

El bosque es una de las opciones para la recreación de los más pequeños de casa.

“Como es sabido, para sostener el funcionamiento de un centro como este se requiere de muchos insumos y recursos que, igualmente, subieron sus costos en el mercado, algunos adquiridos a través de mipymes o trabajadores por cuenta propia, otros mediante empresas y entidades del territorio, lo que conlleva a que tengamos que incrementar los precios de entrada, porque es una de las fuentes de ingreso conque contamos”, aclara la económica.

Según la propia fuente informativa este cambio se está aplicando en el resto de los parques del país que se subordinan a la Empresa Nacional de Zoológicos; incluso, algunos están inmersos en otra negociación para garantizar un mejor servicio y transformar la imagen y el confort de las distintas áreas, incluidos los aposentos de los animales. Se trata de la realización de un contrato administrativo mediante una negociación cooperada con una mipyme que, según pronósticos, en el caso de Sancti Spíritus, debe iniciar sus operaciones a mediados del mes de agosto.

“Bajo este esquema ya funcionan dos instalaciones de su tipo en el país —aclara la económica—: el Zoológico Nacional y el de la ciudad de Camagüey, una solución que asegura un desempeño estable y con más calidad de las prestaciones en el parque, en medio de la crisis energética y de recursos que atraviesa la isla, pues los ejecutores serían los encargados de responder por todo el desempeño, incluidos los servicios gastronómicos, ventas de productos y la recreación en general”.

Habría que ver si para ese entonces se mantendría el precio actual por la entrada o seguirá subiendo, lo que, sin dudas, limitaría la posibilidad a algunas familias con bajos ingresos de acudir con sus pequeños al centro y poder disfrutar del resto de los servicios.