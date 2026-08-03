Palacio de Pioneros 28 de Enero de Trinidad, espacio de recreación sana en verano

La instalación pioneril recibe a más de una veintena de niños que disfrutan de variadas propuestas

El éxito de este plan vacacional parte del sentido de pertenencia del colectivo. (Foto: Ana Martha Panadés/ Escambray)

No se necesita tanto para propiciar espacios en los que los niños se diviertan y aprendan. El Palacio de Pioneros 28 de Enero, en el municipio de Trinidad, descubrió la fórmula que pone en práctica en cada etapa estival.

Y mientras los padres cumplen sus responsabilidades laborales, los infantes juegan y socializan entre ellos, alejados del móvil y la computadora.

La instalación abre sus puertas al verano; lo hace con la certeza de que, en tiempo de carencias, la empatía y creatividad pueden hacer la diferencia.

Más de una veintena de niños recibe de lunes a viernes el centro pioneril con diversas propuestas organizadas de conjunto con varios organismos, entre ellos Educación, Cultura y el Inder, según comentó su directora, Moraima Zayas.

El programa de actividades incluye la visita de las trabajadoras de la biblioteca Gustavo Izquierdo, de los museos y de la Empresa Aldaba, quienes organizan talleres literarios, concursos y recorridos por la ciudad. A ello se suman juegos de participación y otras iniciativas en aras de una recreación sana.

Mairette Lorente Alfaro es una de las especialistas de Aldaba que encuentran motivaciones renovadas. “Planificamos actividades vinculadas a la historia local y recorridos para hablar, por ejemplo, del color de las casas o de cuando el poeta Plácido estuvo en Trinidad. También enseñamos juegos tradicionales. Nuestro propósito es divertirnos con ellos y que ellos se diviertan con nosotros”.

«Nuestro propósito es divertirnos con ellos y que ellos se diviertan con nosotros», explica Mairette Lorente.

De acuerdo con la directora del palacio de pioneros de Trinidad, el éxito de este plan vacacional parte del sentido de pertenencia del colectivo, así como de la búsqueda de alternativas para asegurar que los infantes disfruten su estancia en el centro.

“En etapas anteriores el plato fuerte de las propuestas era la excursión a la playa. Queremos lograr al menos un viaje en el mes de julio y otro en agosto para que los niños puedan ir acompañados de sus padres”, aseguró.