Obama responde al video de Trump que lo caracterizaba como a un mono

El video reposteado por Trump en Truth Social promovía teorías conspirativas sobre su derrota electoral en 2020 frente a Joe Biden y al final mostraba a los Obama con cuerpos de mono

El expresidente de EE.UU. criticó la falta de «vergüenza» en la política actual

El expresidente de EE.UU. Barack Obama se ha pronunciado por primera sobre el polémico video compartido por el actual inquilino de la casa Blanca, Donald Trump, en sus redes sociales que lo representaba a él y a su esposa, Michelle, como si fueran monos.

En su entrevista con el exmandatario, Brian Tyler Cohen le preguntó cómo se puede hacer frente a la «degradación» del discurso público que se observa en los últimos tiempos, cuando las autoridades califican de «terroristas domésticos» a víctimas de «agresiones» a manos de agentes migratorios y el presidente «publica» imágenes racistas.

En respuesta, Obama señaló que la mayoría de los estadounidenses «considera este comportamiento profundamente preocupante», al tiempo que dijo que se trata de una «distracción».

«Hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y en la televisión, y lo cierto es que no parece que haya ningún tipo de vergüenza al respecto entre las personas que antes sentían que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y respeto por el cargo, ¿verdad? Eso se ha perdido», afirmó.

El video reposteado por Trump en Truth Social promovía teorías conspirativas sobre su derrota electoral en 2020 frente a Joe Biden y al final mostraba a los Obama con cuerpos de mono.

Ante las numerosas críticas recibidas, la publicación fue eliminada varias horas después. A este respecto, Trump aseguró que no había visto el video completo, que se lo había pasado a un miembro de su equipo, que debería haberlo revisado, y que lo publicaron. «Supongo que al final hubo una imagen que no le gusta a la gente. A mí tampoco me gustaría, pero no la vi», dijo, negándose a disculparse. «No cometí ningún error», insistió.