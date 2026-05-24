Carta del Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos a Trump sobre Cuba

Recientemente el Caucus Negro del Congreso estadounidense envió una carta al presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exhortaba a ambos políticos a levantar las medidas contra Cuba

Recientemente el Caucus Negro del Congreso estadounidense envió una carta al presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exhortaba a ambos políticos a levantar las medidas contra Cuba y su preocupación por las consecuencias de este castigo en la población de la Isla.

Cubadebate ofrece a sus lectores la traducción al español de dicha misiva.

Traducción de la carta enviada por la Presidenta del Caucus Negro del Congreso de los Estados Unidos, Congresista Yvette D. Clark (Demócrata de New York) al Presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2026

Resumen Ejecutivo: El Caucus Negro del Congreso de los Estados Unidos expresó preocupación por el impacto humanitario de las sanciones y del “bloqueo petrolero” impuesto contra Cuba desde enero de 2026, señalando sus efectos sobre el acceso a combustible, medicamentos y servicios esenciales. En una carta dirigida al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, los legisladores solicitaron el levantamiento de estas medidas, argumentando que agravan la crisis económica y social que enfrenta el pueblo cubano.

22 de mayo de 2026

El Honorable Donald J. Trump

Presidente de los Estados Unidos

La Casa Blanca

Washington, DC 20500

El Honorable Marco Rubio

Secretario de Estado

Departamento de Estado de los Estados Unidos

Washington, DC 20520

Estimado Presidente Trump y Secretario Rubio:

En nombre del Caucus Negro del Congreso, me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación ante la creciente crisis humanitaria en Cuba. Desde enero, la Administración Trump ha impuesto un cruel bloqueo petrolero contra Cuba, que ha impedido la entrada de combustible al país. Cuando personas están perdiendo la vida como consecuencia de esta política cruel, ha llegado el momento de que la administración ponga fin a su bloqueo petrolero y elimine las sanciones arcaicas e innecesariamente severas que, durante décadas, han perjudicado de manera desproporcionada al pueblo cubano.

Bajo el bloqueo petrolero y el endurecimiento de las sanciones impulsados por esta administración, los cubanos están muriendo. The New York Times ha informado que, como resultado de las sanciones, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se ha más que duplicado desde 2018. La escasez de alimentos ha provocado un aumento de madres embarazadas con bajo peso y de recién nacidos en condiciones vulnerables, y demasiados niños cubanos no logran salir del hospital para regresar a casa con sus familias.

Las sanciones punitivas que su administración continúa imponiendo han dejado a los hospitales sin antibióticos, medicamentos ni equipos médicos suficientes; han provocado la pérdida de vacunas debido a la falta de electricidad adecuada para su refrigeración y almacenamiento; y han obligado a médicos a bombear manualmente aire a los pulmones de niños conectados a ventiladores durante los apagones. Mientra afirma de manera poco sincera que busca ayudar al pueblo cubano, esta administración ha agravado por sí sola una grave crisis humanitaria en Cuba que cobra diariamente la vida de hombres, mujeres y niños inocentes.

Nos preocupa particularmente la aguda y compleja crisis humanitaria que se desarrolla en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, territorios reconocidos por sus profundas raíces y tradiciones afrocubanas. La crisis energética agravada por el cruel bloqueo petrolero impuesto por su administración, sumada a los esfuerzos de recuperación que aún continúan tras el huracán Melissa, ha hecho aún más difícil la vida para estas comunidades.

Ya basta. El Caucus Negro del Congreso no permanecerá de brazos cruzados mientras esta administración prolonga una política bárbara que genera un sufrimiento humano inimaginable en Cuba. Exigimos que se ponga fin al bloqueo petrolero, se levanten las sanciones contra Cuba y se permita al pueblo cubano acceder a los recursos más básicos necesarios para sostener la vida en la Isla. Ha llegado el momento de quitar el peso de estas acciones injustas de los hombros del pueblo cubano.

Esperamos su atención y respuesta.

Atentamente,

Representante de los Estados Unidos Yvette D. Clarke (NY-09)

Presidenta del Caucus Negro del Congreso