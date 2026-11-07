Octubre en noviembre

Cada 7 de noviembre se conmemora el aniversario de la revolución que triunfó el 25 de octubre de 1917

Ilustración: Martirena/ Cubahora

El protagonista desautoriza publicar su nombre, pero permite contar su confusión en 1970, cuando se desarrollaba una zafra bajo la consigna de que los 10 millones de toneladas de azúcar: van, y de que van, van, lo cual inspiró el nombre de la famosa orquesta.

Le dejé una nota para avisarle que iríamos a un acto conmemorativo de la Revolución de Octubre en el central 7 de noviembre, al sur de la entonces región de Sancti Spíritus, de la otrora provincia de Las Villas.

Al demolido ingenio ubicado en una zona conocida como Mapos se llegaba por caminos polvorientos y nada cómodos de transitar, por lo que la ausencia fue malinterpretada como que no quería ir a un sitio tan lejano y poco atractivo.

Días después, explicó: “Cuando vi tu nota, creía que era vieja, del mes pasado, porque estamos en noviembre y escribiste bien claro, hasta con mayúsculas que era una Revolución de Octubre. Cualquiera se confunde…”

Su confusión estaba derivada de ignorar que la Revolución de Octubre se conmemora el 7 de noviembre porque Rusia utilizaba en 1917 el calendario juliano, aunque ya muchos países adoptaban el gregoriano usado hoy generalizadamente en todo el mundo.

El 25 de octubre de 1917 del calendario usado entonces en Rusia correspondía al 7 de noviembre en el gregoriano, por lo que son dos maneras de fechar el mismo acontecimiento, no dos fechas distintas de la revolución.

Fu el papa Gregorio XIII en el siglo XVI quien hizo la modificación al calendario juliano para corregir un desfase acumulado respecto del año solar, pero no fue simultáneamente adoptado por todos los países, por lo sucedió una diferencia de 13 días.

Poco después que los bolcheviques encabezados por Lenin derrocaron al Gobierno Provisional en Petrogrado, adoptaron en 1918 el calendario gregoriano, por lo que del 31 de enero saltaron al 14 de febrero.

Aunque el acontecimiento conservó su nombre, el aniversario se conmemora el 7 de noviembre, nombre con el que el pequeño ingenio Natividad fue bautizado al ser nacionalizado. Por cierto, en ese tiempo no pertenecía a Sancti Spíritus, sino a Camagüey.

Y ya que de mediciones del tiempo se trata, en 2026, según el listado de Time and Date, 70 países y territorios utilizan el horario de verano: 60 en todas las localidades consideradas y 10 solo en algunas zonas. Otros 178 no lo utilizan. Estas cifras incluyen territorios y dependencias, por lo que no equivalen a un recuento exclusivo de países soberanos.

Con el horario de verano en noviembre, en Cuba no pasamos por alto que en 1917 comenzó en un octubre juliano una nueva era en la humanidad y que, a pesar del flujo y reflujo de sus consecuencias, las causas que motivaron aquella revolución se mantienen.